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За вечер под Слуцком сгорели два дома
27.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Вечером 26 марта в Слуцком районе сгорело два дома, сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком РОЧС.
В 16:39 на 101 поступило сообщение о загорании дома под дачу в д. Молотково. По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено, что горит дом изнутри. Дом деревянный 5х7, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрофицировн, АПИ не установлен.
Внутри никого не было, поскольку хозяйка 1956 г.р., пенсионерка, проживает в Слуцке. В результате пожара повреждены стены, перекрытие на площади 3 кв. м., уничтожено имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Пострадавших нет.
Пожар локализован в 17:11, ликвидирован 17:39. Причина пожара устанавливается.
А в 21:38 поступило сообщение о загорании дома под дачу в деревне Беличи. По прибытии к месту вызова подразделений Слуцкого РОЧС обнаружено, что горит жилой дом открытым пламенем. Дом кирпичный 5х7, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрофицировн, АПИ не установлен.
Пожар локализован в 22:25, ликвидирован 23:09. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара уничтожена кровля жилого дома по всей площади, уничтожено имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Хозяин 1971 г.р. В дальнейшем хозяин будет проживать в другом доме в этой же деревне.
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В 16:39 на 101 поступило сообщение о загорании дома под дачу в д. Молотково. По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено, что горит дом изнутри.
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