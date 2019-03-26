За вечер под Слуцком сгорели два дома

Вечером 26 марта в Слуцком районе сгорело два дома, сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком РОЧС.

В 16:39 на 101 поступило сообщение о загорании дома под дачу в д. Молотково. По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено, что горит дом изнутри. Дом деревянный 5х7, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрофицировн, АПИ не установлен.

Внутри никого не было, поскольку хозяйка 1956 г.р., пенсионерка, проживает в Слуцке. В результате пожара повреждены стены, перекрытие на площади 3 кв. м., уничтожено имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Пострадавших нет.

Пожар локализован в 17:11, ликвидирован 17:39. Причина пожара устанавливается.

А в 21:38 поступило сообщение о загорании дома под дачу в деревне Беличи. По прибытии к месту вызова подразделений Слуцкого РОЧС обнаружено, что горит жилой дом открытым пламенем. Дом кирпичный 5х7, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрофицировн, АПИ не установлен.

Пожар локализован в 22:25, ликвидирован 23:09. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара уничтожена кровля жилого дома по всей площади, уничтожено имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Хозяин 1971 г.р. В дальнейшем хозяин будет проживать в другом доме в этой же деревне.