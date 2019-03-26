В Беларуси с 1 апреля вырастут цены на сигареты

Так, Гродненская табачная фабрика «Неман» увеличивает на 10 копеек цену сигарет ФЭСТ COMPACT, ФЕСТ COMPACT 7, portal ONE, Matrix BLUE, Minsk city и Minsk capital, на 5 копеек — Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma и Kent Feel Aurum.





Camel Blue производства «Табак-Инвест» станет дороже на 19 копеек, на 13 копеек — Winston Silver. Цены на Sobranie поднимутся на 2 копейки. Также появятся новые сигареты Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Super Slims Azure, Camel Yellow, Winston Sky Blue и Winston Compact Summer Mix.





А «Беларусьторг» привезет на белорусский рынок Rothmans Demi Mix. Также на 5 копеек подорожают Kent Double Mix и Kent Mix Red Breeze, которые ввозит компания.