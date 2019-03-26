Парламентарии из Нидерландов стали случайными свидетелями задержаний на Октябрьской площади

«Самое интересное было на встрече после. Глава делегации парламентариев из Нидерландов сказал: во всех кабинетах власти нам говорили одно и то же, как под копирку, что Беларусь – демократическая страна, где править закон. Поэтому нидерландские инвестиции могут спокойно сюда приходить. Это нам говорили там. Но мы хотим услышать от вас, это так. И я говорю: извините, я сегодня без галстука, я сегодня в свитере, я пошел с площади Октября, где произошло то-то. Мне потребовалось много времени, чтобы объяснить нидерландцев, почему только за намерение возложить где цветы или поиграть на музыкальных инструментах (что не запрещено белорусским законодательством), людей задерживают и держат в неволе 3-4 часа. Реакция была такая: сначала удивление, потом интерес, а потом ужас. Человек, который живет в Нидерландах, не может этого понять…» – сообщил политик.



