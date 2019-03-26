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В Гомеле хотят застроить многоэтажками улицу Юбилейную и спрашивают мнение жителей об экологии района

27.03.2019 11:35 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле проходят общественные обсуждения экологической оценки по объекту застройки на улице Юбилейной. В районе Дворца легкой атлетики планируют построить 20 многоквартирных домов.


— Уже выделены средства, проведен тендер и определена проектная организация, которая занимается разработкой данного детального плана. Надо понимать, что сам план проходил в том числе и экологическую экспертизу с учетом баланса озелененности областного центра, — рассказал «Гомельским ведомостям» заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома КириллГапеев.


По его словам, в рамках разработки проекта большая часть территории останется нетронутой и будет благоустроенной зоной отдыха в масштабе микрорайона. Согласно проекту детальной планировки, здесь появится порядка 20 домов — для этого проведут инженерную подготовку территории в виде подсыпки, которая обеспечит устойчивость многоэтажек.

Замечания и предложения по стратегической экологической оценке объекта «Детальный план застройки в районе Дворца легкой атлетики по улице Юбилейной» можно направить до завершения общественных обсуждений в письменном виде − на почтовый адрес управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома (ул. Пролетарская, 43, г. Гомель, 246 050) или в электронном виде — на почту gomel.uaig@post.gomel.by.

 
Теги: Гомель
 
 
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В районе Дворца легкой атлетики планируют построить 20 многоквартирных домов.
 
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