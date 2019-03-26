Налоговая проверила интернет-магазины, которые торгуют смартфонами. Результаты покупателям вряд ли понравятся

Минские налоговики проверили интернет-магазины, которые торгуют смартфонами. Среди нарушений — продажа смартфонов, мобильников и аксессуаров к ним без документов и идентификационных знаков, сообщили в инспекции МНС по городу Минску. Многие торговцы не могли подтвердить, где закупали гаджеты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Yura Fresh / unsplash.com

— Оперативники налоговой инспекции по Минску в феврале-марте провели комплекс контрольных мероприятий в интернет-магазинах, по результатам которых установлено, что тысячи смартфонов на сумму порядка 2 миллионов рублей реализованы с нарушением законодательства, — сообщили в инспекции МНС по Минску.

Налоговая проверила несколько торговцев гаджетами. Некоторые из них проводили по документам всю выручку от проданного товара, другие же — почти полностью скрывали. «Но объединяет их, то, что по требованию налоговых органов ни один не смог предоставить документы, подтверждающие легальность их приобретения и ввоза в страну, — уточняют в инспекции МНС по Минску. — То есть никаких обязательств, никакой гарантии перед покупателями. Потенциально обманутых покупателей — тысячи».

В ИМНС по Минску рассказывают, что регулярно получают сообщения от тех, кто по привлекательным ценам купил некачественную технику, а затем столкнулся с проблемами в ее работе.

В налоговой рассказывают, что торговцы гаджетами при проверках рассказывали, что под видом новой оригинальной техники продают бывшие в употреблении гаджеты, а также дешевые аналоги известных брендов.

Интернет-магазины, которые с нарушениями продавали гаджеты и аксессуары к ним, грозит штраф в размере до 50% от стоимости проблемного товара.