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Развязка за 12 миллионов, 25 тысяч жителей через 10 лет. Власти рассказали, как изменятся Колодищи

27.03.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Население Колодищей к 2030 году должно вырасти с 18 до 25 тысяч человек, сообщает Mlyn.by. Для обеспечения нормальной жизни в агрогородке построят транспортную развязку за 6 миллионов долларов, новую школу и будут заниматься другими вопросами.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Колодищи расположены под Минском в московском направлении. В агрогородке проживает свыше 18 тысяч человек. На встрече жителей с главой Минского райсполкома Иваном Крупко стало известно, что к 2030 году население Колодищей увеличится до 25 тысяч.

Агрогородок разделен надвое железнодорожной магистралью Брест — Москва. Но на весь населенный пункт есть только один переезд, расположенный в створе улицы Тюленина. В среднем он закрыт более 16−17 часов в сутки, что создает серьезные проблемы.


Фото: Глеб Малофеев

В связи с этим принято решение о строительстве транспортной развязки. Работы начнутся уже в третьем квартале нынешнего года, а завершатся в 2020-м. Общая стоимость проекта — 12,8 миллиона рублей или 6,05 млн долларов по сегодняшнему курсу.

А уже в 2018 году БЖД уложила в Колодищах рельсовые плети бесстыкового пути для снижения вибрации и шума от проходящих составов. В течение нынешнего года ведомство обещает завершить строительство подземного пешеходного перехода и реконструировать железнодорожную станцию.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Кроме того, скоро в Колодищах начнется строительство школы на 720 мест и двух детских садов по 230 мест каждый, которые заработают в 2020—2021 годах. Школа и один из детских садов разместятся в микрорайоне Колодищи-2, второе дошкольное учреждение появится на улице Скорины.

За прошедшие пару лет в Колодищах сделано немало, сообщает Mlyn.by. В частности, капитально отремонтированы дороги с наиболее интенсивным движением.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проезжая часть на них расширена до четырех полос, произведено устройство светофоров, наружного освещения, велопешеходной дорожки и тротуаров, парковок для автомобилей.

Текущий ремонт коснулся 47 улиц, в том числе Энтузиастов — самой проблемной улицы в плане благоустройства.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Работы будут продолжены. В частности, с привлечением средств людей планируется текущий ремонт улиц в микрорайоне Колодищи-2.

 
Теги: Брест
 
 
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