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Развязка за 12 миллионов, 25 тысяч жителей через 10 лет. Власти рассказали, как изменятся Колодищи
Население Колодищей к 2030 году должно вырасти с 18 до 25 тысяч человек, сообщает
Колодищи расположены под Минском в московском направлении. В агрогородке проживает свыше 18 тысяч человек. На встрече жителей с главой Минского райсполкома Иваном Крупко стало известно, что к 2030 году население Колодищей увеличится до 25 тысяч.
Агрогородок разделен надвое железнодорожной магистралью Брест — Москва. Но на весь населенный пункт есть только один переезд, расположенный в створе улицы Тюленина. В среднем он
В связи с этим принято решение о строительстве транспортной развязки. Работы начнутся уже в третьем квартале нынешнего года, а завершатся в 2020-м. Общая стоимость проекта — 12,8 миллиона рублей или 6,05 млн долларов по сегодняшнему курсу.
А уже в 2018 году БЖД уложила в Колодищах рельсовые плети бесстыкового пути для снижения вибрации и шума от проходящих составов. В течение нынешнего года ведомство обещает завершить строительство подземного пешеходного перехода и реконструировать железнодорожную станцию.
Кроме того, скоро в Колодищах начнется строительство школы на 720 мест и двух детских садов по 230 мест каждый, которые заработают в 2020—2021 годах. Школа и один из детских садов разместятся в микрорайоне Колодищи-2, второе дошкольное учреждение появится на улице Скорины.
За прошедшие пару лет в Колодищах сделано немало, сообщает Mlyn.by. В частности, капитально отремонтированы дороги с наиболее интенсивным движением.
Проезжая часть на них расширена до четырех полос, произведено устройство светофоров, наружного освещения, велопешеходной дорожки и тротуаров, парковок для автомобилей.
Текущий ремонт коснулся 47 улиц, в том числе
Работы будут продолжены. В частности, с привлечением средств людей планируется текущий ремонт улиц в микрорайоне Колодищи-2.
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Читайте, что еще будет сделано в Колодищах.
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