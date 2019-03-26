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Европарламент одобрил директиву о защите авторского права в интернете

27.03.2019 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Европарламент одобрил директиву о защите авторского права в интернете

Европарламент принял директиву, направленную на ужесточение законодательных норм в сфере авторского права в интернете. Об этом информирует официальный сайт Европарламента.

"Европарламент только что проголосовал за принятие директивы, в которой содержатся правила по авторскому праву в условиях цифрового рынка", - говорится в сообщении парламента, опубликованном в твиттере.

В пользу принятия проекта проголосовали 348 членов Европарламента, в то время как 274 высказались против. Еще 36 парламентариев воздержались.

Ранее сообщалось, что принятые меры обяжут технических гигантов, таких как YouTube, Facebook и Google News делиться выручкой с музыкантами, исполнителями, авторами и журналистами.

Плата за авторское право будет также касаться и так называемых снипеттов (фрагментов исходного текста), размещенных на онлайн-платформах. От выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены малые интернет-платформы.

В то же время под ограничения не попадут гиперссылки, от авторского права освободят и тексты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia, пишет interfax.ru.

Реформы авторского права опасались как технологические компании, так и онлайн-активисты, некоторые из которых считали, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок.

Как отмечает "Би-би-си", Европарламент обещал, что мемы будут исключены из директивы, но не уточняли, как это можно реализовать технически.

 
 
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Европарламент принял директиву, направленную на ужесточение законодательных норм в сфере авторского права в интернете. Об этом информирует официальный сайт...
 
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