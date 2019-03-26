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Белорусский разработчик приложений подал в суд на сайт dev.by

27.03.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Белорусский разработчик мобильных приложений Wowmaking подал исковое заявление о защите деловой репутации. Компания требует у редакции издания dev.by удалить статью с упоминанием продуктов компании и опубликовать опровержение. Редакция делать этого не планирует.


Изображение: ChatUP — Text & emoji to video

Поводом для разбирательства стал материал dev.by от 16 ноября 2018 года. Он посвящен приложениям в App Store, которые вводят пользователей в заблуждение.

Приложения предлагают бесплатный пробный период, а после списывают деньги со счета. При этом условия сформулированы невнятно, набраны мелким неконтрастным шрифтом, указаны в другом окне и т.д. Нажимая на «попробовать бесплатно», пользователь может не понимать, сколько он в итоге заплатит и когда закончится пробный период.

При этом отписаться, если нечаянно подписался, не так просто: подписка в iOS не аннулируется, если приложение просто удалить. Медиа приводили в пример QR Code Reader за $ 156 в год, WebTranslator for Safari с подпиской $ 4680 в год и другие приложения.

Журналисты рассказали и про приложение ChatUP — Text & emoji to video от Wowmaking. Подписка на тот момент стоила $ 8,99 в неделю, около $ 470 в год. В тексте были негативные отзывы пользователей, которые по невнимательности потеряли деньги.

«На днях в редакцию пришло исковое заявление о защите деловой репутации от Wowmaking (ООО „Ваумэйкинг“), подписанное директором Тимуром Латфулиным», — пишут представители dev.by. — Компании не нравятся название статьи, описание способов, которыми разработчики могут вводить в заблуждение пользователей при подписке, а также многое другое.

Автор иска считает, что при чтении статьи «создается впечатление, что ООО „Ваумэйкинг“, как разработчик мобильных приложений, действует недобросовестно, вводит потребителей в заблуждение, осуществляет махинации с пользовательским интерфейсом, незаконно списывает деньги у пользователей, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию».

Компания требует опубликовать опровержение и удалить статью. Редакция dev.by не согласилась с требованиями компании Wowmaking и удалять статью не стала. Первое судебное заседание состоится 28 марта в экономическом суде Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Редакция dev.by не согласилась с требованиями компании Wowmaking и удалять статью не стала.
 
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