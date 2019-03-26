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Cовет директоров КХЛ решил не исключать ни один клуб из числа участников лиги

27.03.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно «Чемпионату», по итогам заседания совета директоров КХЛ принято решение не исключать ни один клуб из числа участников лиги.

Под угрозой находились три последних клуба рейтинга — «Адмирал», «Амур» и «Северсталь», а также «Слован», который еще не предоставил финансовых гарантий на следующий сезон.

Как сообщал корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, особенно нервничали в Череповце.

— Формально череповецкий клуб находился в опасной зоне, но в городе доказали, что у них все в порядке после кадровой революции. В последних играх «Северсталь» показывала неплохие спортивные результаты, плюс есть «Алмаз», вышедший во второй раунд плей-офф МХЛ. Да и не поняли бы КХЛ, если бы ушел кто-то из них, а «Слован» остался.

Братиславский клуб сейчас самый проблемный в лиге, но не тронут и его, так как они все обещают договориться с инвестором. Впрочем, насколько мне известно, у братиславцев будет новый дедлайн, к которому они должны решить свои вопросы. И если этого не случится, то команде будет просто не на что участвовать в чемпионатеАлексей Шевченко.

23 марта 2018 года большинством голосов членов совета директоров была утверждена стратегия развития Континентальной хоккейной лиги до 2023 года. В документе было заявлено о необходимости изменения состава участников чемпионата КХЛ за счет сокращения количества клубов до 24.

Помимо главного вопроса об исключении какой-либо команды из КХЛ на совете директоров будут подняты и другие темы. Например, будут обсуждаться важные финансовые вопросы, а также стоит ждать новостей по структуре календаря на следующий сезон.

 
Теги: Новости
 
 
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По итогам заседания совета директоров КХЛ принято решение не исключать ни один клуб из числа участников лиги.
 
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