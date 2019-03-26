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Минчанка о том, как худела с 25 лет - и только в 41 год построила фигуру, о которой мечтала

27.03.2019 11:40 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «Первая тренировка» — о том, каким для вас стало начало занятий спортом. Своей историей поделилась 41-летняя Татьяна Вербицкая, сотрудница логистической компании, главное увлечение которой — бодибилдинг.


Фото: из личного архива

На elena. melnikova@tutby.com присылайте истории о том, каким был ваш первый месяц занятий спортом, и получите шанс выиграть приз. Правила конкурса читайте по ссылке.

«Моим идеалом мужчины со школы был Жан-Клод Ван Дамм»

— В Минск я переехала в 2003 году, когда мне было 25 лет. Я и до этого регулярно пыталась худеть под видео Синди Кроуфорд и с утренними пробежками. С переездом рядом с моим домом обнаружился тренажерный зал, куда я и заглянула.

Надо сказать, что моим идеалом мужчины со школы был Жан-Клод Ван Дамм (что очень повлияло на мою личную жизнь). В том тренажерном зале я увидела тренера — почти копию моего идеала, как мне показалось. И с этого момента началось мое увлекательнейшее путешествие в мир бодибилдинга, который сейчас стал самым любимым занятием в жизни.


Фото: из личного архива

На этом фото я тренируюсь уже два года, мне 27 лет и мой вес — 60 кг. Я увлечена, влюблена, мое тело с тренировками мало изменилось.


Фото: из личного архива

Спустя год вес пошел вверх. Мне предложили строгую диету: набор продуктов на пять приемов пищи. Но долго так жить невозможно, да и жизнь у меня бурлила: компании, дискотеки, спиртное, что совсем не способствовало похудению. Тренировки я не бросала, так как мне уже начал нравится сам процесс. Я худела с 72 до 63 кг, держалась три месяца, а потом — все по новой. Занималась я уже то сама, то с разными тренерами.

«Занималась в зале 10 лет, но по мне этого не было видно»


Фото: из личного архива

В 2013 году — очередное похудение с тренером по интернету. Он контролировал потребление калорий. Каждый день должно было уходить минимум 100 граммов. Если этого не происходило, значит, уменьшаем количество углеводов и добавляем тренировки.

Я понимала, что тренажерный зал и бодибилдинг — это не только для снижения веса, но и для строения красивого атлетического тела, чего я не видела и в перспективе для себя. Я тогда в зале сдружилась с девушкой (женщиной ее назвать никак не могу), которой было 42 года — и она выступала на соревнованиях по бодифитнесу. Я тихонько внутри завидовала ей, и никому не могла признаться, что тоже так хочу. На тот момент в зале я занималась уже 10 лет, никому не признаваясь в этом. Потому что по мне этого было не видно.


Фото: из личного архива

Январь 2017 года — «пик» моей красоты. Мы с подругой купили билеты на сентябрь на Майорку в отпуск. И, конечно, цель — к отдыху похудеть. Мы начали заниматься с тренером. По его методике я рассталась с 8 кг, подруга с 12 кг. Тренировки выглядели так: полгода мы делали пять-шесть упражнений с акцентом на зад, ведь эту часть тела особенно хотят увеличить все девушки. То, что у меня другие желания и задачи, тренер замечать не хотел. Отпуск пролетел незаметно, а в ноябре половина потерянных за год кг вернулась. К слову, у подруги вернулось все.

«В 40 лет жизнь только начинается»

В начале 2018 года я уже серьезно задумалась о ценностях, целях и дальнейшей жизни вообще. В 40 лет жизнь только начинается. Я верила в это. Значит, надо что-то менять. Мне стало очевидно, что нужен тренер-профессионал, который уже помог девушкам стать такими, какой хотела бы быть я. И он появился. Теперь я точно знаю, что в 40 лет жизнь только начинается.


Фото: из личного архива

Я больше никогда не вернусь в свои прежние большие вещи, я их уверенно раздала. Теперь никаких диет. Ем все, что хочу, в пределах моей суточной нормы. Обжираловки больше не будет, потому что у меня нет запретов. А главное, мне и говорить не нужно, что я занимаюсь в тренажерном зале, теперь мне это говорят с восхищением. Сейчас, используя свой жизненный опыт и знания от моего гуру, уже я в свободное время работаю тренером.

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Теги: Минск
 
 
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Своей историей поделилась 41-летняя Татьяна Вербицкая, сотрудница логистической компании, главное увлечение которой - бодибилдинг.
 
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