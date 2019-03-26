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В Барановичах девушка сбила на парковке мужа: не заметила, что включена задняя передача

27.03.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Жительница Барановичей сбила на парковке своего мужа, сообщает газета «Наш край».

Днем в субботу 22-летняя жительница одного из домов улицы Космонавтов села за руль Audi и завела двигатель, не заметив при этом, что включена задняя передача.

— Автомобиль начал движение задним ходом и наехал на стоявшего позади него супруга девушки. Он получил травмы, — сообщила старший госавтоинспектор ОГАИ Барановичского ГОВД Евгений Малевич.

30-летнего пострадавшего доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него открытый перелом предплечья.
 
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