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В Барановичах девушка сбила на парковке мужа: не заметила, что включена задняя передача
Жительница Барановичей сбила на парковке своего мужа,
Днем в субботу 22-летняя жительница одного из домов улицы Космонавтов села за руль Audi и завела двигатель, не заметив при этом, что включена задняя передача.
— Автомобиль начал движение задним ходом и наехал на стоявшего позади него супруга девушки. Он получил травмы, — сообщила старший госавтоинспектор ОГАИ Барановичского ГОВД Евгений Малевич.
30-летнего пострадавшего доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него открытый перелом предплечья.
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