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Время бандитов. 5 сериалов про девяностые

27.03.2019 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Время бандитов. 5 сериалов про девяностые
Дмитрий Дюжев в сериале «Бригада». © / Кадр из фильма

Девяностые годы прошлого века стали своеобразным временем. Слом старого, советского уклада шел тяжело, сопровождался лютым безденежьем, дикой инфляцией, какой-то беззубой властью и всем тем, что обычно сопровождает масштабный передел собственности. Собственно, то десятилетие и называют в основном «бандитским», это название превратилось в мем не хуже брежневского застоя, стало объектом для шуток и нехороших воспоминаний. Телевизионщики, конечно, большим воодушевлением они снимают сериалы про жизнь в Советском Союзе, но и девяностые попадают на экраны через ностальгическую призму, а не только как фон для милицейских расследований.

«Бригада» (2002)

Тон для киновысказываний о 90-х задал, разумеется, Алексей Балабанов со своим «Братом», но окончательную точку в этом вопросе поставил сериал Алексея Сидорова. Герои «Бригады» — четыре друга, которые с конца 80-х занимаются нелегким преступным промыслом. Жизнь у них, конечно, не слишком легкая, да и финал сериала не располагает к сантиментам, но свою критику он заслужил — герои «Бригады» выглядят чрезвычайно романтично и привлекательно в качестве ролевой модели. Сейчас этт эффект уже сошел на нет, но в самом начале нулевых он был очень сильным. В том числе и за счет исполнителей главных ролей — Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова.

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«Бандитский Петербург» (2000-2003)

Это сериал чуть опередил «Бригаду», но его поначалу воспринимали как аналог чисто полицейского процедурала (тоже о 90-х, впрочем) «Улицы разбитых фонарей». Но в отличие от «Улиц...», которые все же показывали Петербург как царство закона, «Бандитский Петербург» н так снисходителен. Воры в законе, продажные милиционеры, прокуроры и следователи, заказные убийства и прочие прелести девяностых. Правда, это касается только первых шести фильмов серии; затем в сериале появились нулевые. Кроме того, начали выходить различные спин-оффы — правда, снятые по произведениям Андрея Константинова, автора «Бандитского Петерубрга».

Время бандитов. 5 сериалов про девяностые
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«Челночницы» (2016)

Бандитами в девяностые были, разумеется, не все. В этом сериале речь шла о продавцах нового типа, которые не шли работать в систему госторговли, а ехали за товаром в Турцию, Польшу или Китай, а потом продавали привезенную «фирму» на появившихся в изобилии рынках. Бандиты, впрочем, никуда не делись — челночники (или, как в этом сериале — женщины-челночницы) платили рэкетирам, которые останавливали автобусы, платили и хозяевам рынков. Или не платили — но тогда расставались с товаром, а то и с жизнью.

Время бандитов. 5 сериалов про девяностые
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«Консультант» (2017)

Сериал основан на истории задержания серийного маньяка Андрея Чикатило, которую широко обсуждали в начале 90-х. Но последовательность событий и имена действующих лиц изменены; Чикатило был арестован в конце 90-го, и столичный специалист потребовался для того, чтобы вынудить его признаться. В сериале же московский психиатр Широков (Кирилл Кяро) приезжает в южный город, где неизвестный преступник убивает детей. Уже задержан подозреваемый, его готовятся судить, но психиатр уверен, что следователь Брагин (Максим Дрозд) ошибается. Но в итоге им приходится работать вместе, чтобы не допустить нового убийства.

Время бандитов. 5 сериалов про девяностые
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«Ненастье» (2018)

Режиссер Сергей Урсуляк немного изменил временные рамки, когда переносил на экран роман Алексея Иванова, и у него получилась летопись 90-х. В конце 80-х объединение воинов, служивших и воевавших в Афганистане, стало одной из заметных сил в схватке за кусок пирога. В романе и сериале действие происходит в провинции, которую эти «афганцы» полностью подмяли под себя — здесь и убийства, и рэкет, и крышевание, и зарождающийся прямо на глазах не совсем законный бизнес. Правда, в какой-то момент ветераны оказываются на вторых ролях — но ведь им не должно нравиться такое положение дел?

 
 
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Благородные бандиты, серийные убийцы, ветераны Афгана и другие штампы, с помощью которых телевизионщики показывают лихие 90-е.
 
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