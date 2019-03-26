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Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости

27.03.2019 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости
Певица Вика Цыганова в своем загородном доме в деревне Мышецкое Тверской области. © / Григорий Сысоев / РИА Новости

Несмотря на то, что вопрос веры довольно деликатный, некоторые публичные люди не делают из него большой тайны. Какой храм имеет для семьи Макарских особенное значение, где венчались Владимир Пресняков и Наталья Подольская и почему одним из любимых святых мест Вики Цыгановой стала Оптина Пустынь, рассказывает "АиФ".

Вика Цыганова

Для многих своих поклонников Вика Цыганова не только певица, но и верующий человек. Правда, так было не всегда, к вере она пришла уже в сознательном возрасте. Крестилась артистка с легкой руки друга и поэта-песенника Леонида Дербенева, когда ей было около 30 лет. С этого момента жизнь певицы четко поделилась на до и после. В карьере артистки даже был момент, когда Цыганова хотела полностью перестать петь, однако приехав к старцу в Оптину Пустынь за благословением на оставление сцены, она его не получила.

Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости Старец Илий: «Безбожие принесло жадность»

Конечно, у нее есть свои любимые храмы, однако, чтобы помолиться, Виктория обычно идет в тот, который находится ближе всего. «Бог везде», — убеждена звезда. Так, например, в день своего 55-летия 28 октября певица находилась на концерте в Санкт-Петербурге и, конечно же, навестила Ксению Петербуржскую. На праздники Цыганова непременно едет в Оптину Пустынь к старцу Илию, а в столице часто посещает отца Николая Соколова, настоятеля храма св. Николая в Толмачах.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Прежде чем пожениться, звездная пара была вместе долгих 5 лет. Все это время Наталья и Владимир уверяли окружающих, что штамп в паспорте для них абсолютно не важен и шуточной свадьбы в Лас-Вегасе вполне достаточно для счастья. Возможно, они бы до сих пор не поженились официально, если бы не разговор Владимира с одним из священников, который сказал ему, что мужчина не женится только из-за трусости.

В 2010 году пара не только зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе, но и практически сразу обвенчалась в храме Космы и Дамиана на Маросейке. Там же они крестили и своего долгожданного сына Артемия. Мальчик появился на свет 5 июня 2015 года. Обряд прошел в атмосфере полной секретности. В этот важный момент рядом с четой Пресняковых были только самые близкие люди, но, когда все закончилось, отец семейства поделился радостным событием со своими подписчиками.


Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Тутта Ларсен (Татьяна Романенко)

Этот Великий пост начался для Тутты Ларсен в Донском монастыре. Несмотря на публичную профессию, телеведущая позволила себе первые четыре дня провести в тишине: «Я, конечно, никуда не денусь. Но первые 4 дня Поста хочется провести особенно тихо. С понедельника по четверг вечерами в храмах читают Покаянный Канон Андрея Критского. Это любимая моя служба... И она сопровождается совершенно немыслимой красоты пением...» — написала Татьяна в своем Instagram, поделившись с подписчиками песнопением одного из канонов, который записала прямо на диктофон во время службы. В этом монастыре телеведущая бывала не раз, и не только как прихожанка. Когда 31 августа 2018 года туда из Третьяковской галереи принесли Донскую икону Божией Матери, Романенко была одной из ведущих мероприятия, посвящённого событию.

Екатерина Васильева

В начале 90-х журналисты не раз рассказывали о том, что Екатерина Васильева ушла в монастырь и оставила профессию, но слухи оказались преувеличенными. В свои 73 года она продолжает сниматься, а вот сын актрисы действительно плотно связал свою жизнь с церковью и стал священнослужителем. «Мы вместе возрастали духовно — мать и сын», — говорила Васильева в одном интервью. Ей тогда было 35, Диме всего — 7 лет. Их духовником стал Владимир Волгин — настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Именно этот человек, по признаниям артистки, и помог ей «понять смысл веры».

Долгое время мать и сын служили в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве. Дмитрий в 2012 году стал его настоятелем, а Екатерина трудилась там казначеем — добывала средства на восстановления, строительство и украшения храма, решала различные финансовые вопросы. В 2016 году сын актрисы стал настоятелем Храма святителя Николая на Трёх Горах в Нововаганьковском переулке.

Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости
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Антон и Виктория Макарские

Самым большим чудом в своей жизни Виктория называет рождение дочери Маши. Вместе с супругом она 12 лет мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Врачи разводили руками и откровенно не понимали, почему у двух абсолютно здоровых людей не получается стать родителями. Когда певице было 38 лет, она вместе с мужем поехала за советом к священнику в город Болгар. Батюшка тогда сказал ей: «Перестаньте ходить по врачам, это бесполезно в вашем случае! Скоро у вас будет ребенок...» — рассказывала артистка в интервью АиФ.ru. Через какое-то время Макарская узнала, что ждет девочку, и тут же позвонила в Болгар, чтобы сообщить радостную новость священнику. По его настоянию на время беременности она оставила работу в столице и улетела в Израиль. На Святой земле певица много времени проводила в православном Горненском монастыре под Иерусалимом и каждое воскресенье причащалась там. Конечно, после рождения дочери семья Макарских также старается посещать это место, ведь оно имеет для них особенное значение.

Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости
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Теги: Новости
 
 
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"АиФ" рассказывает, где наши звезды крестят детей, венчаются, успокаивают душу и у кого просят совета в самые сложные моменты своей жизни.
 
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