Со сцены — к батюшке. В какие храмы ходят российские знаменитости

Несмотря на то, что вопрос веры довольно деликатный, некоторые публичные люди не делают из него большой тайны. Какой храм имеет для семьи Макарских особенное значение, где венчались Владимир Пресняков и Наталья Подольская и почему одним из любимых святых мест Вики Цыгановой стала Оптина Пустынь, рассказывает "АиФ".

Вика Цыганова

Для многих своих поклонников Вика Цыганова не только певица, но и верующий человек. Правда, так было не всегда, к вере она пришла уже в сознательном возрасте. Крестилась артистка с легкой руки друга и поэта-песенника Леонида Дербенева, когда ей было около 30 лет. С этого момента жизнь певицы четко поделилась на до и после. В карьере артистки даже был момент, когда Цыганова хотела полностью перестать петь, однако приехав к старцу в Оптину Пустынь за благословением на оставление сцены, она его не получила.

Конечно, у нее есть свои любимые храмы, однако, чтобы помолиться, Виктория обычно идет в тот, который находится ближе всего. «Бог везде», — убеждена звезда. Так, например, в день своего 55-летия 28 октября певица находилась на концерте в Санкт-Петербурге и, конечно же, навестила Ксению Петербуржскую. На праздники Цыганова непременно едет в Оптину Пустынь к старцу Илию, а в столице часто посещает отца Николая Соколова, настоятеля храма св. Николая в Толмачах.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Прежде чем пожениться, звездная пара была вместе долгих 5 лет. Все это время Наталья и Владимир уверяли окружающих, что штамп в паспорте для них абсолютно не важен и шуточной свадьбы в Лас-Вегасе вполне достаточно для счастья. Возможно, они бы до сих пор не поженились официально, если бы не разговор Владимира с одним из священников, который сказал ему, что мужчина не женится только из-за трусости.

В 2010 году пара не только зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе, но и практически сразу обвенчалась в храме Космы и Дамиана на Маросейке. Там же они крестили и своего долгожданного сына Артемия. Мальчик появился на свет 5 июня 2015 года. Обряд прошел в атмосфере полной секретности. В этот важный момент рядом с четой Пресняковых были только самые близкие люди, но, когда все закончилось, отец семейства поделился радостным событием со своими подписчиками.





Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тутта Ларсен (Татьяна Романенко)

Этот Великий пост начался для Тутты Ларсен в Донском монастыре. Несмотря на публичную профессию, телеведущая позволила себе первые четыре дня провести в тишине: «Я, конечно, никуда не денусь. Но первые 4 дня Поста хочется провести особенно тихо. С понедельника по четверг вечерами в храмах читают Покаянный Канон Андрея Критского. Это любимая моя служба... И она сопровождается совершенно немыслимой красоты пением...» — написала Татьяна в своем Instagram, поделившись с подписчиками песнопением одного из канонов, который записала прямо на диктофон во время службы. В этом монастыре телеведущая бывала не раз, и не только как прихожанка. Когда 31 августа 2018 года туда из Третьяковской галереи принесли Донскую икону Божией Матери, Романенко была одной из ведущих мероприятия, посвящённого событию.

Екатерина Васильева

В начале 90-х журналисты не раз рассказывали о том, что Екатерина Васильева ушла в монастырь и оставила профессию, но слухи оказались преувеличенными. В свои 73 года она продолжает сниматься, а вот сын актрисы действительно плотно связал свою жизнь с церковью и стал священнослужителем. «Мы вместе возрастали духовно — мать и сын», — говорила Васильева в одном интервью. Ей тогда было 35, Диме всего — 7 лет. Их духовником стал Владимир Волгин — настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Именно этот человек, по признаниям артистки, и помог ей «понять смысл веры».

Долгое время мать и сын служили в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве. Дмитрий в 2012 году стал его настоятелем, а Екатерина трудилась там казначеем — добывала средства на восстановления, строительство и украшения храма, решала различные финансовые вопросы. В 2016 году сын актрисы стал настоятелем Храма святителя Николая на Трёх Горах в Нововаганьковском переулке.



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