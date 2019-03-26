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Приглашаем на контрактную службу!

27.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Пинский пограничный отряд приглашает на военную службу по контракту в подразделения, дислоцирующихся в Кобринском районе, граждан мужского пола на должности солдат, сержантов и старшин:

— не состоящих в запасе — ранее не проходивших военную службу по призыву, либо вместо призыва на срочную военную службу, и достигших 18-летнего возраста;

— военнообязанных в возрасте до 35 лет, состоящих в запасе.

Военная служба по контракту имеет ряд преимуществ:

— засчитывается в срок срочной военной службы, для тех, кто её ранее не проходил (первый контракт заключается на два года);

— высокое денежное содержание по сравнению с окладом военнослужащего проходящего срочную военную службу;

— ежегодный отпуск продолжительностью до 45 суток;

— проживание вне расположения подразделений воинской части.

Кроме того принимаются на работу (без приёма на военную службу по контракту) граждане на должности замещаемые гражданским персоналом.

Граждане, изъявившие желание оформиться на военную службу или работу, могут обратиться в Пинский пограничный отряд по адресу:

г. Пинск, ул. Канареева,1 (приемные дни: понедельник, четверг с 10.00 до 16.00), или позвонить по телефону 8-(0165)-32-20-77, внутренний номер 122 либо 208 (отдел комплектования и учёта личного состава).

Телефон для справок: + 375-(29)-662-87-43

По информации Пинского погранотряда

 
 
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