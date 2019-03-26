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На «Евроньюс» вышла программа, посвященная Европейским играм

27.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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На «Евроньюс» вышла программа, посвященная Европейским играм

Съемочная группа телеканала «Евроньюс» побывала в Минске и подготовила очередной выпуск программы «Метрополитэнс», посвятив его белорусской столице и подготовке города ко II Европейским играм 2019 года. Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/eUrOQLePC9k

Дарья Домрачева и Мария Василевич – Звездные послы
II Европейских игр – поделились с журналистами программы своими любимыми местами для отдыха в Минске. Программа рассказывает также об истории города, блюдах традиционной белорусской кухни и, конечно же, подготовке к крупнейшему в современной истории Беларуси мультиспортивному форуму.

Напомним, ранее на канале медиахолдинга уже было опубликовано промовидео о Беларуси и II Европейских играх, собравшее более 100 000 просмотров в первые дни после публикации.

 «Евроньюс» – европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более, чем 160 странах мира. Аудитория канала превышает 430 миллионов человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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