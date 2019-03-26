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На «Евроньюс» вышла программа, посвященная Европейским играм
27.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Съемочная группа телеканала «Евроньюс» побывала в Минске и подготовила очередной выпуск программы «Метрополитэнс», посвятив его белорусской столице и подготовке города ко II Европейским играм 2019 года. Видео доступно по ссылке:
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Напомним, ранее на канале медиахолдинга уже было опубликовано промовидео о Беларуси и II Европейских играх, собравшее более 100 000 просмотров в первые дни после публикации.
«Евроньюс» – европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более, чем 160 странах мира. Аудитория канала превышает 430 миллионов человек.
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> Съемочная группа телеканала «Евроньюс» побывала в Минске и подготовила очередной выпуск программы «Метрополитэнс», посвятив его белорусской столице и...
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