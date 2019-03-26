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Шефы миссий НОКов стран-участниц II Европейских игр 2019 года прибыли в Минск для оценки готовности к мультиспортивному форуму

27.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Шефы миссий НОКов стран-участниц II Европейских игр 2019 года прибыли в Минск для оценки готовности к мультиспортивному форуму

С 27 по 28 марта 2019 года в Минске пройдет День открытых дверей для представителей Национальных олимпийских комитетов Европы (далее – НОК Европы), участие в котором примут делегаты 16 спортивных организаций, а также представители Европейских олимпийских комитетов (далее – ЕОК) – исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг и главный консультант ЕОК по проведению Европейских игр Пирс О’Каллаган.

36 делегатов Национальных олимпийских комитетов Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Люксембурга, Монако, Польши, Португалии, России, Украины, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии ознакомятся с ходом подготовки к проведению мультиспортивного форума в Минске.

В программу пребывания представителей НОК Европы включены совместные заседания с представителями фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и представителями ЕОК, а также визит на спортивные объекты, которые примут соревнования, и в Деревню спортсменов.

Приглашаем представителей средств массовой информации осветить вышеуказанные мероприятия:

28.03.2018 (четверг) – 10:00 – совместное заседание представителей НОК Европы с представителями Дирекции и ЕОК в Зале олимпийской славы НОК Беларуси (ул.Радужная, 27/2, 5-ый этаж).

Пресс-подход с участием руководства фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», представителей Европейских олимпийских комитетов и участвующих НОКов запланирован на 10:30.

Обращаем внимание представителей СМИ, что материалы по итогам первого дня визита будут направлены для использования не позднее 18:30 27.03.2019 г..

В связи с действующей пропускной системой, обращаем внимание представителей СМИ о необходимости подачи в управление по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ списка журналистов, которые будут освещать вышеуказанные мероприятия. Список в произвольной форме необходимо выслать в срок до 17:00 27.03.2019 г. на электронную почту: press@minsk2019.by, либо сообщив по телефонам: +375 29 6175423 (Евгения Никитина), +375 29 3226288 (Римма Милевская). К освещению мероприятия будут допускаться журналисты согласно спискам только при наличии редакционного удостоверения!

 
Теги: Минск
 
 
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