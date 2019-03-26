Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 марта в Могилевской области

Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 28 марта. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.
Место и время проведения приема можно узнать по телефонам Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65 34 95, 65 32 98.
За последние годы количество граждан, обратившихся на прием к профсоюзным юристам, значительно увеличилось. Так, в 2015 году принято 304 человека, в 2016-м – 375, в 2017-м – 548 человек. За 9 месяцев 2018 года – с перерывом на летние месяцы – к профсоюзным юристам обратились 587 человек. Наибольшее количество обращений в прошлом году поступило в Могилевское районное объединение профсоюзов (59 человек), Бобруйское городское объединение профсоюзов (55 человек), Кричевское и Горецкое районные объединения профсоюзов (44 и 41 человек соответственно).
Анализ обращений показал, что основная масса вопросов затрагивает трудовую деятельность граждан – применение контрактной формы найма, прекращение трудовых отношений, привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности, предоставление отпусков, режим рабочего времени, коллективно-договорные отношения.
В сфере жилищных правоотношений – порядок приобретения и приватизации жилого помещения, правила проживания в общежитии, раздел жилого помещения между супругами, оплата жилищно-коммунальных услуг, получение кредита на строительство жилья, его государственная регистрация и т.д. Социальные вопросы были связаны с назначением и пересмотром размера пенсий по возрасту и за выслугу лет и др.
«Правовая помощь, оказываемая гражданам посредством профсоюзных приемов, имеет определенные преимущества по сравнению с юридической консультацией традиционного формата: работа осуществляется непосредственно на местах, – отметила главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская. – Все, что необходимо сделать для оказания помощи – прийти в определенное время приема в объединение профсоюзов или в организацию в своем районном центре. К слову, внастоящее время сложилась практика проведения приемов в организациях определенной отрасли – сельскохозяйственных, строительных, транспортных и т.д.».
План-график профсоюзного приема на 28 марта 2019 года в Могилевской области:
|№ п/п
|Районное (городское) объединение профсоюзов
|Организация, находящаяся на территории района, города
|ФИО, место работы правового (главного правового) инспектора
|1.
|Белыничское районное объединение профсоюзов
|Белыничское районное объединение профсоюзов БУКП «Белыничский Жилкомхоз», г. Белыничи, ул. Красноармейская, 10а
|Калинин Владимир Михайлович
Объединенная отраслевая профсоюзная организация работников налоговых и других финансовых органов профсоюза работников государственных и других учреждений
|2.
|Бобруйское городское объединение профсоюзов
|Бобруйская городская профсоюзная организация работников здравоохранения, г. Бобруйск, ул. Гагарина, 34
|Диско Татьяна Петровна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|3.
|Быховское районное объединение профсоюзов
|Быховское районное объединение профсоюзов ОАО «Торфопредприятие «Днепровское», а.г. Годылево
|Силин Игорь Николаевич
Республиканский комитет профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности
|4.
|Горецкое районное объединение профсоюзов
|УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, ул. Мичурина, 5
|Ермолович Александр Матвеевич
Могилевская областная организация профсоюза работников образования и науки
|5.
|Дрибинское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Дрибинская детская школа искусств», г.п. Дрибин, ул. Ленина, 50
|Ермолович Александр Матвеевич
Могилевская областная организация профсоюза работников образования и науки
|6.
|Кировское районное объединение профсоюзов
|Учреждение «Редакция районной газеты «Кировец», г. Кировск, ул. Пушкинская, 23а
|Чеботаревская Инна Валентиновна Могилевское областное объединение профсоюзов
|7.
|Климовичское районное объединение профсоюзов
|УЗ «Климовичская центральная районная больница», г. Климовичи, ул. Ленина, 12
|Афанасенко Андрей Владиславович
Могилевская областная организация профсоюза работников здравоохранения
|8.
|Кличевское районное объединение профсоюзов
|Кричевское районное объединение профсоюзов Кличевское УКП «Жилкомхоз», г. Кличев, ул. Ленинская, 51
|Кунцевич Виктор Викторович
Могилевская областная организация профсоюза работников государственных и других учреждений
|9.
|Костюковичское районное объединение профсоюзов
|Костюковичское районное объединение профсоюзов Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома, г. Костюковичи, ул. Ленинская,93
|Ищенко Максим Игоревич Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|10.
|Краснопольское районное объединение профсоюзов
|Краснопольское районное объединение профсоюзов
|Ищенко Максим Игоревич
Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|11.
|Кричевское районное объединение профсоюзов
|Кричевское районное объединение профсоюзов ГУО «Ясли-сад №7», г. Кричев, м-н «Сож», 6а
|Судакова Татьяна Николаевна
Могилевская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
|12.
|Круглянское районное объединение профсоюзов
|Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Круглянского райисполкома, г. Круглое, ул. Советская, 34
|Швед Максим Владимирович
Могилевская областная организация профсоюза работников культуры, спорта и туризма
|13.
|Могилевское городское объединение профсоюзов
|Филиал Могилевские электрические сети РУП «Могилевэнерго», г. Могилев, ул. Лазаренко, 57а
|Горлач Елена Константиновна
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|14.
|Могилевское районное объединение профсоюзов
|ОАО «Агрокомбинат «Восход», д. Вильчицы
|Горлач Елена Константиновна
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|15.
|Мстиславское районное объединение профсоюзов
|Управление по труду занятости и социальной защите населения, г. Мстиславль, ул. Советская, 22
|Рымша Алексей Николаевич
Могилевская областная организация профсоюза работников АПК
|16.
|Осиповичское районное объединение профсоюзов
|Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Осиповичского райисполкома, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 31
|Копцова Светлана Васильевна
Центральный комитет профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|17.
|Славгородское районное объединение профсоюзов
|Филиал «Славгородское производственное управление РУП «Могилевоблгаз», г. Славгород, ул. Красноармейская, 37
|Феськов Николай Анатольевич
Могилевская областная организация профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|18.
|Хотимское районное объединение профсоюзов
|Управление по труду, занятости и социальной защите Хотимского райисполкома, г.п. Хотимск, пл. Ленина, 2
|Афанасенко Андрей Владиславович
Могилевская областная организация профсоюза работников здравоохранения
|19.
|Чаусское районное объединение профсоюзов
|Чаусское районное объединение профсоюзов
|Рымша Алексей Николаевич
Могилевская областная организация профсоюза работников АПК
|20.
|Чериковское районное объединение профсоюзов
|УКПП «Чериковский жилкоммунхоз», г. Чериков, ул. Калинина, 16
|Феськов Николай Анатольевич
Могилевская областная организация профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|21.
|Шкловское районное объединение профсоюзов
|ГУО «СОШ №1 г. Шклова», г. Шклов, ул. Я. Колоса, 40
|Швед Максим Владимирович
Могилевская областная организация профсоюза работников культуры, спорта и туризма