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Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 марта в Могилевской области

27.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 марта в Могилевской областиПравовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 28 марта. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Место и время проведения приема можно узнать по телефонам Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65 34 95, 65 32 98.

За последние годы количество граждан, обратившихся на прием к профсоюзным юристам, значительно увеличилось. Так, в 2015 году принято 304 человека, в 2016-м – 375, в 2017-м – 548 человек. За 9 месяцев 2018 года – с перерывом на летние месяцы – к профсоюзным юристам обратились 587 человек. Наибольшее количество обращений в прошлом году поступило в Могилевское районное объединение профсоюзов (59 человек), Бобруйское городское объединение профсоюзов (55 человек), Кричевское и Горецкое районные объединения профсоюзов (44 и 41 человек соответственно).

Анализ обращений показал, что основная масса вопросов затрагивает трудовую деятельность граждан – применение контрактной формы найма, прекращение трудовых отношений, привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности, предоставление отпусков, режим рабочего времени, коллективно-договорные отношения.

В сфере жилищных правоотношений – порядок приобретения и приватизации жилого помещения, правила проживания в общежитии, раздел жилого помещения между супругами, оплата жилищно-коммунальных услуг, получение кредита на строительство жилья, его государственная регистрация и т.д. Социальные вопросы были связаны с назначением и пересмотром размера пенсий по возрасту и за выслугу лет и др.

«Правовая помощь, оказываемая гражданам посредством профсоюзных приемов, имеет определенные преимущества по сравнению с юридической консультацией традиционного формата: работа осуществляется непосредственно на местах, – отметила главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская. – Все, что необходимо сделать для оказания помощи – прийти в определенное время приема в объединение профсоюзов или в организацию в своем районном центре. К слову, внастоящее время сложилась практика проведения приемов в организациях определенной отрасли – сельскохозяйственных, строительных, транспортных и т.д.».

План-график профсоюзного приема на 28 марта 2019 года в Могилевской области:

№ п/п Районное (городское) объединение профсоюзов Организация, находящаяся на территории района, города ФИО, место работы правового (главного правового) инспектора
1. Белыничское районное объединение профсоюзов Белыничское районное объединение профсоюзов БУКП «Белыничский Жилкомхоз», г. Белыничи, ул. Красноармейская, 10а Калинин Владимир Михайлович

Объединенная отраслевая профсоюзная организация работников налоговых и других финансовых органов профсоюза работников государственных и других учреждений
2. Бобруйское городское объединение профсоюзов Бобруйская городская профсоюзная организация работников здравоохранения, г. Бобруйск, ул. Гагарина, 34 Диско Татьяна Петровна

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения
3. Быховское районное объединение профсоюзов Быховское районное объединение профсоюзов ОАО «Торфопредприятие «Днепровское», а.г. Годылево Силин Игорь Николаевич

Республиканский комитет профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности
4. Горецкое районное объединение профсоюзов УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, ул. Мичурина, 5 Ермолович Александр Матвеевич

Могилевская областная организация профсоюза работников образования и науки
5. Дрибинское районное объединение профсоюзов ГУО «Дрибинская детская школа искусств», г.п. Дрибин, ул. Ленина, 50 Ермолович Александр Матвеевич

Могилевская областная организация профсоюза работников образования и науки
6. Кировское районное объединение профсоюзов Учреждение «Редакция районной газеты «Кировец», г. Кировск, ул. Пушкинская, 23а Чеботаревская Инна Валентиновна Могилевское областное объединение профсоюзов
7. Климовичское районное объединение профсоюзов УЗ «Климовичская центральная районная больница», г. Климовичи, ул. Ленина, 12 Афанасенко Андрей Владиславович

Могилевская областная организация профсоюза работников здравоохранения
8. Кличевское районное объединение профсоюзов Кричевское районное объединение профсоюзов Кличевское УКП «Жилкомхоз», г. Кличев, ул. Ленинская, 51 Кунцевич Виктор Викторович

Могилевская областная организация профсоюза работников государственных и других учреждений
9. Костюковичское районное объединение профсоюзов Костюковичское районное объединение профсоюзов Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома, г. Костюковичи, ул. Ленинская,93 Ищенко Максим Игоревич Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
10. Краснопольское районное объединение профсоюзов Краснопольское районное объединение профсоюзов Ищенко Максим Игоревич
Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
11. Кричевское районное объединение профсоюзов Кричевское районное объединение профсоюзов ГУО «Ясли-сад №7», г. Кричев, м-н «Сож», 6а Судакова Татьяна Николаевна

Могилевская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
12. Круглянское районное объединение профсоюзов Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Круглянского райисполкома, г. Круглое, ул. Советская, 34 Швед Максим Владимирович

Могилевская областная организация профсоюза работников культуры, спорта и туризма
13. Могилевское городское объединение профсоюзов Филиал Могилевские электрические сети РУП «Могилевэнерго», г. Могилев, ул. Лазаренко, 57а Горлач Елена Константиновна

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
14. Могилевское районное объединение профсоюзов ОАО «Агрокомбинат «Восход», д. Вильчицы Горлач Елена Константиновна

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
15. Мстиславское районное объединение профсоюзов Управление по труду занятости и социальной защите населения, г. Мстиславль, ул. Советская, 22 Рымша Алексей Николаевич

Могилевская областная организация профсоюза работников АПК
16. Осиповичское районное объединение профсоюзов Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Осиповичского райисполкома, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 31 Копцова Светлана Васильевна

Центральный комитет профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
17. Славгородское районное объединение профсоюзов Филиал «Славгородское производственное управление РУП «Могилевоблгаз», г. Славгород, ул. Красноармейская, 37 Феськов Николай Анатольевич

Могилевская областная организация профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
18. Хотимское районное объединение профсоюзов Управление по труду, занятости и социальной защите Хотимского райисполкома, г.п. Хотимск, пл. Ленина, 2 Афанасенко Андрей Владиславович

Могилевская областная организация профсоюза работников здравоохранения
19. Чаусское районное объединение профсоюзов Чаусское районное объединение профсоюзов Рымша Алексей Николаевич
Могилевская областная организация профсоюза работников АПК
20. Чериковское районное объединение профсоюзов УКПП «Чериковский жилкоммунхоз», г. Чериков, ул. Калинина, 16 Феськов Николай Анатольевич

Могилевская областная организация профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
21. Шкловское районное объединение профсоюзов ГУО «СОШ №1 г. Шклова», г. Шклов, ул. Я. Колоса, 40 Швед Максим Владимирович

Могилевская областная организация профсоюза работников культуры, спорта и туризма

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 28 марта. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов
 
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