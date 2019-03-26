Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 марта в Могилевской области

Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 28 марта. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Место и время проведения приема можно узнать по телефонам Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65 34 95, 65 32 98.

За последние годы количество граждан, обратившихся на прием к профсоюзным юристам, значительно увеличилось. Так, в 2015 году принято 304 человека, в 2016-м – 375, в 2017-м – 548 человек. За 9 месяцев 2018 года – с перерывом на летние месяцы – к профсоюзным юристам обратились 587 человек. Наибольшее количество обращений в прошлом году поступило в Могилевское районное объединение профсоюзов (59 человек), Бобруйское городское объединение профсоюзов (55 человек), Кричевское и Горецкое районные объединения профсоюзов (44 и 41 человек соответственно).

Анализ обращений показал, что основная масса вопросов затрагивает трудовую деятельность граждан – применение контрактной формы найма, прекращение трудовых отношений, привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности, предоставление отпусков, режим рабочего времени, коллективно-договорные отношения.

В сфере жилищных правоотношений – порядок приобретения и приватизации жилого помещения, правила проживания в общежитии, раздел жилого помещения между супругами, оплата жилищно-коммунальных услуг, получение кредита на строительство жилья, его государственная регистрация и т.д. Социальные вопросы были связаны с назначением и пересмотром размера пенсий по возрасту и за выслугу лет и др.

«Правовая помощь, оказываемая гражданам посредством профсоюзных приемов, имеет определенные преимущества по сравнению с юридической консультацией традиционного формата: работа осуществляется непосредственно на местах, – отметила главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская. – Все, что необходимо сделать для оказания помощи – прийти в определенное время приема в объединение профсоюзов или в организацию в своем районном центре. К слову, внастоящее время сложилась практика проведения приемов в организациях определенной отрасли – сельскохозяйственных, строительных, транспортных и т.д.».

План-график профсоюзного приема на 28 марта 2019 года в Могилевской области: