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ГАИ: проходит республиканская профилактическая акция «Будь примером своему ребенку!»

27.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 27 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит республиканскую профилактическую акцию «Будь примером своему ребенку!».

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-разъяснительную работу со взрослыми, где напомнят об угрозах безопасности детей на дороге, причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних. Будут обсуждаться правила безопасной перевозки маленьких пассажиров, ответственность за нарушения ПДД, а также необходимость личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.

В пришкольных лагерях инспекторы ГАИ напомнят детям правила безопасного поведения на дороге, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, при использовании велосипедов и иных средств передвижения. Затронут тему мобильных телефонов, наушников и других вещей, способных отвлечь внимание детей. При этом обратят внимание на использование детьми световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение водителями индивидуального транспорта, а также автобусов, осуществляющих перевозку групп детей, ПДД и других требований законодательства в области обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Также будет осуществляться контроль за состоянием улично-дорожной сети вблизи учреждений массового пребывания детей с целью выявления и координации работы по незамедлительному устранению недостатков в содержании улиц, проездов, дорог и технических средств организации дорожного движения.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. С начала 2019 года на территории Минской области зарегистрировано 5 ДТП с участием детей, в результате которых 6 детей получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст.9.4 КоАП Республики Беларусь.


 
 
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С 27 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года Госавтоинспекция Минской области проводит республиканскую профилактическую акцию «Будь примером своему...
 
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