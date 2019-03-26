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В Минске после столкновения одна из легковушек снесла столб, тот упал на пешехода
Авария произошла 26 марта, около 17.20, на столичной улице Стариновской. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 19-летняя водитель Nissan ехала по улице Стариновской в направлении проспекта Независимости во второй полосе. При перестроении в крайнюю правую она не уступила дорогу попутному Saab, в результате чего произошло столкновение. От удара Nissan отбросило на тротуар, где автомобиль снес осветительную мачту. Столб при падении задел 71-летнего пешехода.
Мужчина получил легкие травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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Мужчина получил легкие травмы и был доставлен в больницу.
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