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Если нельзя, но очень хочется

27.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Не чистые на руку должностные лица, стремясь улучшить свое материальное положение, иногда берут, а порой и вымогают взятки у людей, интересы которых обещают лоббировать, гарантируют помощь в решении наболевших вопросов. В тех случаях, когда преступный сговор раскрыт, а рано или поздно это все равно происходит, к уголовной ответственности привлекают и того, кто взял взятку, и того, кто ее дал.

Если нельзя, но очень хочется

- Ответственность за получение взятки предусмотрена ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — говорит первый заместитель начальника Городокского РОВД Леонид Новицкий. — Совершенное впервые преступление влечет ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

  Дача взятки согласно ст.431 Уголовного кодекса влечет наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в его отношении имело место вымогательство, либо, если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном. Л. Новицкий подчеркивает, что своевременное заявление о факте вымогательства взятки поможет изобличить злоумышленников. Если выполнить требования вымогателя и не заявить в компетентные органы, то, вероятно, что преступник продолжит нарушать закон. К ответственности привлекают также граждан, оказывающих посредничество во взяточничестве. При этом виновный в посредничестве либо соучастник в даче взятки или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном.

  Характерный признак преступлений коррупционного характера, к которым относятся дача и получение взятки, — их замаскированные условия, что обусловливает их латентный характер. В 2017 г. на Городокщине было выявлено два факта: дача и получение взятки. Действий только государственных органов в направлении их предотвращения и раскрытия недостаточно. Нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям каждого гражданина и неотвратимость наказания помогут справиться в этим негативным явлением.

Любовь ШЛЕЙКО

 

 
 
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