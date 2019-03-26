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Даже на берегу Вячи. С аукциона продадут новую партию участков под Минском

27.03.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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На торги, которые пройдут 19 апреля, выставили 17 участков в Минском районе, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Где и почем — в нашем материале.


Фото носит иллюстративный характер

Горанский сельсовет предложил на торги пять участков в агрогородке Чачково, расположенном в 16 километрах от МКАД. Участки по 13−14 соток, из коммуникаций есть только электричество. Начальная цена — 22,6 — 25,3 тысячи рублей.


Изображение: rlt.by

Два участка в деревне Паздерки выставил на аукцион Крупицкий сельсовет. Деревня расположена в 30 километрах от МКАД (слуцкое направление). Участки почти по 15 соток, с электричеством. Начальная цена — 5,5 тысяч рублей.

Лошанский сельсовет предложил на торги два участка: в деревнях Бровки и Слобода. Из коммуникаций оба надела имеют электричество и газ. Начальная цена участка в Бровках — 14,8 тысячи рублей, в Слободе — 8,8 тысячи рублей.


Изображение: rlt.by

Четыре участка будут участвовать в аукционе от Папернянского сельсовета. Расположены они в деревнях Вишневка, Касынь и Чучаны. Те участки, что продают в Чучанах, расположены на берегу реки Вяча. Все наделы без коммуникаций. Начальная цена — 20−36 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

Участок в 15 соток в деревне Белица, с газом и электричеством, выставил на торги Самохваловичский сельсовет. Деревня расположена в 17 километрах от МКАД (слуцкое направление). Начальная цена участка — 25 тысяч рублей.

Шершунский сельсовет предложил на аукцион два участка в деревнях Довборово и Новый Двор. Оба с электричеством. Начальная цена — 3,6 и 7,5 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

Участок в деревне Заболотье Щомыслицкий сельсовет выставил на торги с начальной ценой 33,2 тысячи рублей. Из коммуникаций есть электричество.


Изображение: rlt.by

 

Аукцион состоится 19 апреля в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Подать документы можно до 15 апреля включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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