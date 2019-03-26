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Задержана банда серийных автомобильных воров

27.03.2019 — Разное | Mlife  
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В Гомельской области задержали банду серийных автомобильных воров

В январе — феврале в Светлогорске произошла серия краж из автомобилей. Причем злоумышленник отдавал предпочтение тем автомобилям, на вскрытие которых не нужно было тратить много времени: «Жигули», Ауди-80, Фольксваген Пассат.

— Некоторые из них вскрывались подручными средствами, другие попросту не были заперты, — поведал старший следователь РОСК Анатолий Ющенко. —В ходе расследования были задержаны трое парней 18 — 20 лет, которые гастролировали на автомобиле одного из них по Гомельской области. Причем, проникнув в салон, они очень быстро брали то, что было на виду и скрывались.

— Все предусмотреть невозможно, но многие кражи произошли по вине самих автовладельцев, — отмечает Анатолий Ющенко. — Зачастую похитители освещали салон фонариком и вскрывали автомобиль, лишь заметив что-то ценное, лежащее на виду. Например, они чаще всего снимали автомагнитолы, но, если бы водитель снял ее переднюю панель, кража могла не произойти. Уже позже, в ходе следствия, парни признались, что не делали попытки вскрыть новые автомобили: замки сложнее, да и сигнализация — дело хлопотное.

По словам представителя Следственного комитета, установлено, что в Светлогорском районе они были несколько раз и вскрыли около 20 автомобилей.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


 
 
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