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В украинской деревне за несколько километров от Беларуси есть деревянный дом 1587 года постройки
27.03.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
На Волыни в селе Самары (всего в нескольких километрах от Беларуси) нашли древнейший деревянный дом Украины. Год постройки дома датируется 1587 годом.
Дом обнаружен архитектором Сергеем Верговским в 1970 году, — сообщил Николай Андрусик в группе «
Дом в Самарах — редкий образец древнего жилья. Это дом без сеней с дымным отоплением. Стены сделаны из сосны. Крыша двухскатная из соломы. На фронтонах ветровые доски с «коньками».
На стене хаты указана дата постройки — 1587. Сейчас этот дом находится в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
А вот историческое фото (другое место, другой дом, для примера).
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На Волыни в селе Самары (всего в нескольких километрах от Беларуси) нашли древнейший деревянный дом Украины. Год постройки дома датируется 1587 годом. Дом...
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