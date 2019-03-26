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В украинской деревне за несколько километров от Беларуси есть деревянный дом 1587 года постройки

27.03.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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На Волыни в селе Самары (всего в нескольких километрах от Беларуси) нашли древнейший деревянный дом Украины. Год постройки дома датируется 1587 годом.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64691.php

В украинской деревне за несколько километров от Беларуси есть деревянный дом 1587 года постройки

Дом обнаружен архитектором Сергеем Верговским в 1970 году, — сообщил Николай Андрусик в группе «Теревені про Любешів».

Дом в Самарах — редкий образец древнего жилья. Это дом без сеней с дымным отоплением. Стены сделаны из сосны. Крыша двухскатная из соломы. На фронтонах ветровые доски с «коньками».

На стене хаты указана дата постройки — 1587. Сейчас этот дом находится в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64691.php

В украинской деревне за несколько километров от Беларуси есть деревянный дом 1587 года постройки

А вот историческое фото (другое место, другой дом, для примера).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64691.php

В украинской деревне за несколько километров от Беларуси есть деревянный дом 1587 года постройки

 
 
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  На Волыни в селе Самары (всего в нескольких километрах от Беларуси) нашли древнейший деревянный дом Украины. Год постройки дома датируется 1587 годом. Дом...
 
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