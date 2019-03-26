В украинской деревне за несколько километров от Беларуси есть деревянный дом 1587 года постройки

На Волыни в селе Самары (всего в нескольких километрах от Беларуси) нашли древнейший деревянный дом Украины. Год постройки дома датируется 1587 годом.



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Дом обнаружен архитектором Сергеем Верговским в 1970 году, — сообщил Николай Андрусик в группе « Теревені про Любешів ».

Дом в Самарах — редкий образец древнего жилья. Это дом без сеней с дымным отоплением. Стены сделаны из сосны. Крыша двухскатная из соломы. На фронтонах ветровые доски с «коньками».

На стене хаты указана дата постройки — 1587. Сейчас этот дом находится в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64691.php

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А вот историческое фото (другое место, другой дом, для примера).



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64691.php

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