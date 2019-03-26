Прокуратура Брестской области к летнему сезону проверит аттракционы и зоны отдыха

В Брестской области прокуратура до 1 июня проверит соблюдение законодательства о безопасности детей и взрослых и готовность объектов инфраструктуры к летнему сезону, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры .



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Представители надзорного органа во время мониторинга особое внимание обратят на ограничение доступа на территорию заброшенных зданий и сооружений, безопасность пешеходных переходов, стационарных и передвижных аттракционов, благоустройство зон отдыха, в том числе вблизи водоемов. Об этом шла речь на межведомственном оперативном совещании, которое состоялось в прокуратуре Брестской области с участием представителей Брестского облисполкома, УВД и ГАИ , Следственного комитета, МЧС , ОСВОД, Департамента государственной инспекции труда. Значительное внимание уделено выработке организационно-практических мер по предупреждению гибели и травмирования несовершеннолетних в преддверии летних каникул.

"В 2017 году в области погибли 23 несовершеннолетних, в 2018 - 35, в истекшем периоде 2019 года - четыре. Прокуратура проанализировала причины травмирования детей. Среди основных факторов - недосмотр родителей, личная неосторожность и беспечность детей. Зачастую от внешних причин гибли дети, которые воспитывались в условиях семейного неблагополучия. При этом компетентные субъекты профилактики не всегда своевременно выявляли признаки социально опасного положения детей и обеспечивали защиту их прав", - подчеркнули в областной прокуратуре .

По итогам межведомственного совещания даны поручения. В частности, главному управлению по образованию облисполкома необходимо проверить и обеспечить безопасность использования в подведомственных учреждениях оборудования и инвентаря на спортивных площадках. Облздрав разработает методические рекомендации для правоохранителей. Цель - иметь единые подходы к проверкам по сообщениям и заявлениям о травмах, отравлениях детей. Территориальным исполнительным и распорядительным органам поручено ограничить доступ на потенциально опасные объекты, организовать их снос либо приведение в безопасное состояние, контролировать своевременное выявление таких объектов.