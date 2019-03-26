В Барановичах разыскивают ушедшую из больницы школьницу

В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Девочку 25 марта изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу. На следующий день в 17.05 в ГОВД обратилась врач-педиатр, которая заявила, что девочка пропала.

Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила. Ее мобильный телефон недоступен.