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В Барановичах разыскивают ушедшую из больницы школьницу

27.03.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64688.php

В Барановичах разыскивают ушедшую из больницы школьницу

Девочку 25 марта изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу. На следующий день в 17.05 в ГОВД обратилась врач-педиатр, которая заявила, что девочка пропала.

Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила. Ее мобильный телефон недоступен. 

 
 
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  В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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