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В Барановичах разыскивают ушедшую из больницы школьницу
27.03.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Девочку 25 марта изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу. На следующий день в 17.05 в ГОВД обратилась врач-педиатр, которая заявила, что девочка пропала.
Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила. Ее мобильный телефон недоступен.
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В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД...
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