Социальное партнерство как фактор повышения имиджа учреждения образования обсуждали в Бресте

20 марта 2019 года на базе ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» прошел районный семинар руководителей учреждений общего среднего и специального образования “Организация социального партнерства как фактор повышения имиджа учреждения образования”.



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Директор средней школы №20 г. Бреста Ирина Никифоровец поделилась опытом работы с шефами, попечительским советом, родительской общественностью.

В ходе семинара перед руководителями учреждений образования выступили: Лариса Силюк, доцент кафедры социальной работы Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат педагогических наук, заместитель председателя правления попечительского совета школы; активные члены попечительского совета Сергей Жукович, директор ООО “Трансконсалт” и Дмитрий Мозоль, заместитель главного государственного санитарного врача города Бреста и Брестского района.



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Интерес у участников семинара вызвал опыт сотрудничества школы и Брестской пограничной группы в вопросах гражданско-патриотического воспитания учащихся. Примечательно, что учебный предмет “Допризывная подготовка” в школе ведет действующий офицер – заместитель командира Брестской пограничной группы по идеологической работе и кадровому обеспечению Виталий Лисовенко. Целенаправленная работа школы и пограничной группы дает свои результаты – ежегодно выпускники школы поступают в военные высшие учебные заведения.

Семинар завершился на ОАО “Брестгазоаппарат”. Школу и предприятие связывают давние шефские и дружеские связи. Заместитель генерального директора предприятия Сергей Телепушкин и специалист планово-экономического отдела, председатель правления попечительского совета школы Сергей Понтус познакомили участников семинара с предприятием, а директор ОАО “Брестгазоаппарат” Виктор Кузьминчук поделился с участниками семинара опытом совместной работы со школой, проблемами в подготовке инженерно-технических кадров.

Не оставили равнодушными директоров школ и гимназий, уроки семейного чтения, выступления театральных коллективов (лучшие постановки ребята демонстрируют перед родителями и шефами).