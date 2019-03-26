В Бресте прошел отборочный этап турнира по интеллектуальным играм «Учись. Сберегай. Зарабатывай»

25 марта 2019 года в Центре молодежного творчества г.Бреста в рамках Недели финансовой грамотности (Global money week) прошел отборочный этап турнира по интеллектуальным играм «Учись. Сберегай. Зарабатывай» в рамках Всемирной недели финансов детей и молодежи. Организаторы турнира - РОО «Белая Русь» и ОАО «АСБ Беларусбанк».



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В турнире приняли участие 13 команд. Семь из Московского района: «Лицей №1», «Гимназия №2», «Гимназия №6», «СШ №1», «СШ №7», «СШ №14» и «СШ №25». Шесть из Ленинского района: «Гимназия №1», «СШ №8», «СШ №9», «СШ №18», «СШ №20» и «СШ №32». Игра состояла из шести туров по семь вопросов. Тематика – общая эрудиция. Старшеклассникам пришлось не только мобилизовать все свои знания в финансовой сфере, но и продемонстрировать умение работать в команде, когда правильный ответ рождается в результате «мозгового штурма», путем логических и интуитивных размышлений.



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Игра была разноплановой и очень непростой. Тематика заданий менялась от тура к туру – тесты, музыка, картинки, блиц, который определил победителей и призеров.

Строгое и непредвзятое жюри, огласило результаты.

1 место – команда «Ў (у нескладовае)» (ГУО «Средняя школа №9» г.Бреста)

2 место – команда «Капитал» (ГУО «Средняя школа №25» г.Бреста)

3 место – команда «Шанс» (ГУО Средняя школа №32» г.Бреста).

Ребята из этих команд получили в подарок памятные монеты и возможность отправиться на финальную игру в Минск.