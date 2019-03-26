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Правительство Великобритании отклонило петицию об отмене Brexit

27.03.2019 12:20 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Правительство Великобритании отказалось поддержать петицию за отмену Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Великобритании отклонило петицию об отмене Brexit

Напоминаем: против выхода страны из Евросоюза проголосовали почти 6 миллионов британцев. Правительство заявило, что будет придерживаться результатов референдума 2016 года, в ходе которого большинство граждан Соединенного Королевства проголосовали за выход из ЕС.

Правительство Великобритании отклонило петицию об отмене Brexit

К слову, согласно действующему законодательству Великобритании петиция, набравшая более 100 тысяч подписей, должна быть рассмотрена в парламенте страны. В связи с этим 1 апреля там проведут дебаты по вопросу об отмене Brexit.
 
 
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Новости Великобритании. Правительство Великобритании отказалось поддержать петицию за отмену Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминаем:...
 
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