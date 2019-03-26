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Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

27.03.2019 12:19 — Разное | СТВ  
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Новости Новой Зеландии. Сильный шторм смыл бетонный мост в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

Непогода обрушилась на западное побережье страны в конце минувшей недели. Из-за сильных наводнений в регионе был объявлен режим чрезвычайного положения.

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

Движение автомобилей на некоторых участках дороги перекрыто. По прогнозам синоптиков, шторм продлится еще сутки. Местным жителям рекомендуют не выходить на улицу. Информации о пострадавших нет.

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт
 
 
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Новости Новой Зеландии. Сильный шторм смыл бетонный мост в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на западное...
 
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