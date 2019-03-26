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С 2021 года в Евросоюзе откажутся от перехода на летнее и зимнее время

27.03.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2021 года в Евросоюзе откажутся от перехода на летнее и зимнее время

Теперь каждая из 28 стран, которые входит в ЕС, должна будет самостоятельно определиться, по какому времени – летнему или зимнему – будет жить. К апрелю 2020 года страны обязаны сообщить о своем решении Еврокомиссии. Затем, чтобы не нарушать работу единого рынка, государства согласуют свои действия.

С 2021 года в Евросоюзе откажутся от перехода на летнее и зимнее время

Уже в эти выходные Евросоюз перейдет на летнее время – в ночь с 30 на 31 марта Минск сравняет часы с Вильнюсом, Ригой и Киевом.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, сообщили в...
 
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