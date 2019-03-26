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Коктейль из кефира. Быстрый рецепт

27.03.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Готовим яблочно-кефирный коктейль с мёдом и корицей.

Нам потребуются: яблоки, мёд, кефир и корица.

Коктейль из кефира. Быстрый рецепт

Два яблока отправляем в блендер.

Коктейль из кефира. Быстрый рецепт


Взбиваем.

Коктейль из кефира. Быстрый рецепт

В отдельной посуде смешиваем яблочное пюре с кефиром – 250 мл. Добавляем 1 ч.л. корицы и одну ст.л. мёда.

Снова взбиваем массу в блендере.

Коктейль из кефира. Быстрый рецепт

Коктейль готов. Приятного аппетита!
 
 
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Готовим яблочно-кефирный коктейль с мёдом и корицей. Нам потребуются: яблоки, мёд, кефир и корица. Два яблока отправляем в...
 
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