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Коктейль из кефира. Быстрый рецепт
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Нам потребуются: яблоки, мёд, кефир и корица.
Два яблока отправляем в блендер.
В отдельной посуде смешиваем яблочное пюре с кефиром – 250 мл. Добавляем 1 ч.л. корицы и одну ст.л. мёда.
Снова взбиваем массу в блендере.
Коктейль готов. Приятного аппетита!
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Готовим яблочно-кефирный коктейль с мёдом и корицей. Нам потребуются: яблоки, мёд, кефир и корица. Два яблока отправляем в...
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