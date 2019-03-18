На 9-й сессии Шарковщинского районного Совета депутатов обсудили вопросы подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь

22 марта 2019 года состоялась 9-я сессия Шарковщинского районного Совета депутатов 28-го созыва под руководством его председателя Владимира Серафимовича Шпеца. В большой зал райисполкома были приглашены члены районного исполнительного комитета, председатели сельских Советов депутатов, руководители и заместители руководителей по идеологической работе организаций и предприятий района, начальники отделов и управлений райисполкома. На сессии присутствовали председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Ломако, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Сергей Ричардович Земченок. С докладом

«О работе, проводимой районным исполнительным комитетом по подготовке празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне» выступила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Владимировна Стома. Ее дополнили депутат районного Совета депутатов от Горьковского второго избирательного округа № 9, директор УКП ЖКХ Василий Иванович Бегун, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Марьяновна Шинкевич, председатель районной организации «Белорусский союз офицеров» Валерий Иннокентьевич Ан.

Сергей Ричардович Земченок дал оценку работе по подготовке к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также рассказал про работу парламента.

Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Валентина Вильгельмовна Климза довела до сведения присутствующих информацию «Об участии Шарковщинского районного Совета депутатов в создании Витебской областной ассоциации местных Советов депутатов».

Начальник финансового отдела районного исполнительного комитета Ирина Ивановна Савицкая выступила с информацией «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год», «О внесении изменений в решение Шарковщинского районного Совета депутатов от 26 декабря 2018 г. № 41», «О делегировании Шарковщинскому районному исполнительному комитету права на предоставление льгот по налогам, сборам (пошлинам)», «О внесении изменений в решение Шарковщинского районного Совета депутатов от 23 декабря 2015 г. № 75», «Об изменении решения Шарковщинского районного Совета депутатов от 28 июня 2016 г. № 100».

Александр БАРИЛО.