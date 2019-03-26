|
Резидент ПВТ Wowmaking подал в суд на dev.by: портал не хочет удалять «провокационный» текст
>
Беларуский разработчик мобильных приложений Wowmaking подал в суд на сайт dev.by, чтобы защитить «деловую репутацию». Он требует удалить компрометирующую его разработку статью и опубликовать опровержение,
Что произошло
В СМИ бурно обсуждают приложение, доступное в App Store. Говорят, оно якобы вводит пользователей в заблуждение. Приложение предлагает тестовый период, но его условия – например, стоимость, длительность подписки и срок ее окончания, – указаны некорректно. Они написаны мелким шрифтом, находятся в другом окне и так далее. Многие опасаются, что подписчик просто не поймет, сколько должен заплатить. В то же время отписаться непросто: подписка в iOS не прекратится, если приложение просто удалить.
По этому поводу журналисты dev.by в прошлом году
В Apple, кстати, выразили стремление бороться с проблемой «серьезными методами». Так, компания ужесточила требования к подписке – это сказалось и на беларуских мобильных разработчиках.
Реакция Wowmaking
В редакцию dev.by пришел иск от Wowmaking – его подписал директор компании Тимур Латфулин. Как значится в письме, организации не понравились: название статьи, описание способов, которыми разработчики могут вводить в заблуждение пользователей при подписке, а также раздел, посвященный приложениям компании Wowmaking, Yumobi Tekhnolodzhi и другим.
Что теперь
В качестве примера в иске привели комментарии к посту от dev.by: там читатели призывают лишить Wowmaking статуса резидента ПВТ и возбудить уголовное дело в отношении руководства и учредителя. Компания потребовала опубликовать опровержение и удалить статью. Редакция dev.by с этим полностью не согласна и, видимо, идти навстречу не будет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский разработчик мобильных приложений Wowmaking подал в суд на сайт dev.by, чтобы защитить «деловую репутацию». Он требует удалить компрометирующую его разработку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)