Резидент ПВТ Wowmaking подал в суд на dev.by: портал не хочет удалять «провокационный» текст

Беларуский разработчик мобильных приложений Wowmaking подал в суд на сайт dev.by, чтобы защитить «деловую репутацию». Он требует удалить компрометирующую его разработку статью и опубликовать опровержение, сообщает dev.by. Портал с иском не согласен и делать этого не планирует.

Что произошло

В СМИ бурно обсуждают приложение, доступное в App Store. Говорят, оно якобы вводит пользователей в заблуждение. Приложение предлагает тестовый период, но его условия – например, стоимость, длительность подписки и срок ее окончания, – указаны некорректно. Они написаны мелким шрифтом, находятся в другом окне и так далее. Многие опасаются, что подписчик просто не поймет, сколько должен заплатить. В то же время отписаться непросто: подписка в iOS не прекратится, если приложение просто удалить.

По этому поводу журналисты dev.by в прошлом году опубликовали статью, которую озаглавили «Вы меня ограбили»: скам-приложения обманывают пользователей на миллионы долларов». В материале они рассказали про приложение ChatUP — Text & emoji to video от Wowmaking. Подписка на него на тот момент стоила 8,99 доллара в неделю, около 470 доллар в год. В подтверждение своего тезиса авторы привели негативные комментарии пользователей, которые потеряли деньги из-за невнимательности.

В Apple, кстати, выразили стремление бороться с проблемой «серьезными методами». Так, компания ужесточила требования к подписке – это сказалось и на беларуских мобильных разработчиках.

Реакция Wowmaking

В редакцию dev.by пришел иск от Wowmaking – его подписал директор компании Тимур Латфулин. Как значится в письме, организации не понравились: название статьи, описание способов, которыми разработчики могут вводить в заблуждение пользователей при подписке, а также раздел, посвященный приложениям компании Wowmaking, Yumobi Tekhnolodzhi и другим.



Авторы иска считают, что статься создает ощущение, будто «Wowmaking, как разработчик мобильных приложений, действует недобросовестно, вводит потребителей в заблуждение, осуществляет махинации с пользовательским интерфейсом, незаконно списывает деньги у пользователей». По их мнению, все на самом деле не так.

Что теперь

В качестве примера в иске привели комментарии к посту от dev.by: там читатели призывают лишить Wowmaking статуса резидента ПВТ и возбудить уголовное дело в отношении руководства и учредителя. Компания потребовала опубликовать опровержение и удалить статью. Редакция dev.by с этим полностью не согласна и, видимо, идти навстречу не будет.