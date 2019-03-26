«Мы не должны отказывать девочкам в занятиях футболом». У «Ислочи» появилась женская команда

Футбольный клуб «Ислочь» из Минского района объявил о создании в своей структуре женской команды. По такому случаю прошла специальная пресс-конференция, в которой приняли участие директор «Ислочи» Сергей Мельников, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва Александр Дубковский, главный тренер команды Эдуард Деменковец и капитан ЖФК «Ислочь-РГУОР» Валерия Шахрай, сообщает пресс-служба ФК «Ислочь».



Валерия Шахрай. Фото: Ангелина Занько, fcisloch.by

— Как возникла идея присоединения женской команды РГУОР к футбольному клубу «Ислочь»? С чего все началось?

Сергей Мельников: Хотелось бы напомнить, что футбольный клуб «Ислочь» — это проект по развитию футбола во всех его проявлениях. Кроме основной мужской команды в структуре клуба присутствует детско-юношеская футбольная школа, в которой занимаются более 300 детей. В населенных пунктах Минского района мы создаем филиалы школы. И порой сталкивались с тем, что к нам приходили девочки, которые хотели заниматься футболом. Ранее у нас не было отдельных женских групп, но с этого года было принято решение развивать женский футбол в «Ислочи». В предстоящем сезоне наша команда «Ислочь-РГУОР» будет выступать в высшей лиге женского чемпионата.

Александр Дубковский: На базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва довольно продолжительный период мы развиваем женское отделение футбола. Сейчас наши девочки подросли. Чтобы переходить на более высокий уровень и тянуться за более квалифицированными игроками, нам был необходим выход на профессиональную команду. Мы объединяем усилия профессиональных игроков, которые проходили и будут проходить подготовку на базе футбольного клуба, а также добавляем свои резервы. Продолжим выступать в высшей лиге более усиленной командой. Этот проект направлен на повышение спортивного мастерства того резерва, который мы готовили продолжительное время.

— Вы сказали, что у вас занимаются девочки в клубе. Скажите, насколько популярен женский футбол среди белорусских родителей? И сколько девочек у вас занимается?

Сергей Мельников: Будет неправильно говорить, что занимаются, но мы постоянно сталкивались с такими просьбами от родителей, чьи дети (мальчики) занимаются в нашей ДЮСШ. Как таковых групп девочек у нас не было. В связи с тем, что у нас уже есть женская команда в высшей лиге, нам необходимо создавать молодежные команды. Девочки, которые будут в них заниматься, начнут видеть дальнейшие перспективы, развиваться и затем играть за команду высшей лиги. Дело в том, что футбол является самым популярным видом спорта на планете, в Европе активно развивается женский футбол. Если мы говорим о «Барселоне», то это не только мужская команда. Под брендами многих клубов развивается мужское и женское направление. Конечно, в разных странах все зависит от финансирования, но я думаю, что женский проект «Ислочь-РГУОР» найдет большой отклик в нашем обществе. Мы не должны отказывать девочкам заниматься футболом.

Александр Дубковский: Скажу так: все наши воспитанницы достаточно целеустремленные. Им по силам и другие виды спорта, но, конечно, они мотивированы и нацелены на результат. Благодаря той подготовке, которую они прошли, можно рассчитывать на достойный результат. Совместными усилиями это принесет.

— Эдуард Иванович, как вы собираетесь совмещать два поста (национальная сборная Беларуси, женская команда «Ислочь-РГУОР»)? Какие цели?

Эдуард Деменковец: Я не думаю, что здесь возникнут проблемы. Это все-таки не мужской футбол — в белорусском чемпионате только 8 команд. Можно отталкиваться от того, что в команде «Ислочь-РГУОР» сейчас занимаются 12 человек-кандидаток в национальную сборную. Восемь из них — это игроки основного состава. Они всегда под моим присмотром. То, что мне хотелось видеть в сборной, есть возможность сделать через клуб. Это очень выгодная ситуация. Даже те непродолжительные сборы в национальной команде не сильно скажутся. В этом году график составлен таким образом, что сбор национальной и молодежной сборных будет проходить в одно время. У нас остаются буквально 3−4 человека, которые не будут в них задействованы. Никаких проблем не вижу.

Результат? Любой спортсмен хочет как можно лучше выступить. Либо в конкретной игре, либо в чемпионате, либо в отборочных турнирах. Конечно, будем стремиться выступить как можно лучше. Если говорим о клубной команде, то для меня очень важно, чтобы девчонки росли как игроки. Я практически уверен, что они будут расти и прибавлять. У нас очень много молодежи. 19 человек — это воспитанницы РГУОР, еще 11 продолжают учиться. Моя задача — улучшить их игру. Будет хорошая игра — будет хороший результат.

— Почему «Ислочь» взяла готовую женскую команду, а не создала ее с нуля?

Сергей Мельников: В связи с тем, что для нас это первый опыт. Взяв готовую команду, мы уже имеем возможность показывать нашим будущим воспитанницам, куда они могут приходить. Создать женскую команду с нуля, с детских групп — это очень долгий процесс, и мы это понимаем. В основной команде «Ислочь-РГУОР» будет играть девушка из Заславля — и это здорово. При наборе в детские группы приоритет будет отдаваться девчонкам из Минского района, так как наш клуб представляет этот регион.

— Какую роль в создании женской команды «Ислочь-РГУОР» сыграла Белорусская федерация футбола?

Сергей Мельников: Белорусская федерация футбола поддерживает любые начинания клубов. Например, строительство стадионов или детских футбольных площадок. Когда мы обсуждали развитие женского футбола, то со стороны федерации услышали только положительные отклики. Все же прекрасной половине человечества, так повелось у нас, дорогу в такой вид спорта никто не заказывал. Если женский футбол развивается в мире, то так должно быть и у нас.

Александр Дубковский: Отделение женского футбола в нашем училище было создано благодаря инициативе Белорусской федерации футбола. Мы провели набор в 2012 году. В позапрошлом году заняли третье место в чемпионате, в прошлом сезоне закончили сезон на втором. У нас хорошая динамика. Сейчас мы вышли на тот уровень, который требует дальнейшей поддержки. Мы начинаем профессионально работать с клубом. АБФФ поддержала такую инициативу.



Александр Дубковский. Фото: Ангелина Занько, fcisloch.by

— АБФФ просто поддержала или была инициатором?

Александр Дубковский: Это поддерживает федерация, но это не ее инициатива. На сегодняшний день в молодежном первенстве (в старшей возрастной группе) будет отдельно выступать команда нашего училища. Если вы знаете, команда РГУОР была на полупрофессиональном уровне. У нас были 4 контрактницы, которые выступали за нашу команду, и мы обеспечивали их заработной платой. Нам требуется больше ресурсных вложений, а это уже может делать клуб. Не отвлекаясь от подготовки спортивного резерва, мы идем дальше. Этот сезон мы начнем в партнерских отношениях, и он нам даст серьезный опыт.

— Что получит РГУОР от объединения с «Ислочью»? Новые финансы, условия?

Александр Дубковский: Мы сохраняем систему подготовки, когда лучшие игроки остаются в одной команде и выступают в высшей лиге. Девушки получают игровую практику, работают с тренерами. Естественно, мы вкладываемся в наших учащихся, которые имеют полное обеспечение: проживание, пятиразовое питание, рациональное сочетание образовательного процесса с учебно-тренировочным. Клуб будет закрывать вопросы по транспорту на выездные игры, экипировке, работе тренеров, которых мы не могли себе позволить по бюджетным нормам (врач, массажист, дополнительные тренеры), а также в части фармакологического обеспечения. Со стороны клуба добавляется серьезная и профессиональная поддержка.

— Насколько увеличится ваш бюджет по сравнению с прошлым годом?

Александр Дубковский: Бюджет практически не увеличился. Мы даже сэкономим средства, так как будем взаимодействовать с футбольным клубом «Ислочь». Деньги будут использоваться более эффективно на развитие тех девушек, которые будут к нам поступать. Хотим сделать набор младших групп.

— Валерия, как меняется жизнь футболистки, после того, как вышла замуж?

Валерия Шахрай: Ой, это такой личный вопрос. В принципе, никак не меняется. На тренировочный процесс и карьеру если и влияет, то только положительно. Появляется человек, который тебя поддерживает и мотивирует. Выходите замуж, сами все поймете (улыбается).

— Из команды ушли некоторые игроки: Линник, Казюпа, Попова. Им на смену сейчас пришли два легионера, плюс Казакевич, Новикова. Можете сравнить потери с приобретениями?

Эдуард Деменковец: Мне кажется, все условно. Конечно, я Настю Линник хотел бы видеть в команде, но раз так случилось, что она перешла в «Минск», жалеть нечего. Пришли игроки, с которыми мы будем работать. Сейчас самое главное — нужно закрыть те позиции, которые стали вакантными после ухода Насти Линник. К тому же Маша Белобровина получила травму — выбыла на долгий срок, как я понимаю. Жалеть не будем, все-таки уходы игроков — это нормальное явление в футболе. Будем добиваться успеха с тем составом, который есть у нас на данный момент, а там уже посмотрим. Как подсказывает мне Лера: «Незаменимых нет».



Эдуард Деменковец. Фото: Ангелина Занько, fcisloch.by

— Хотелось бы услышать ответ по вратарской позиции. Свидунович в команде?

Эдуард Деменковец: На данный момент в нашей команде 4 вратаря. Настя Климова из Украины, а также Свидунович, Севко и Виноград. На вратарской позиции очень хорошая конкуренция. Разговариваю с тренером по вратарям Юрием Афанасенко, а также сам замечаю, как они работают. Очень хорошо, что вратарей так много. Радует то, что Маша Свидунович подтягивается, уже сыграла один тайм за сборную против Ирана. И у Севко хорошие перспективы.

— В Беларуси были примеры, когда при мужских клубах создавались женские команды, но через определенное количество времени сотрудничество прекращалось. На ваш взгляд, насколько тверды позиции женской команды в вашем клубе?

Сергей Мельников: Конечно, прогнозы дело неблагоприятное. Перед глазами есть пример мужской команды «Ислочь». Она начинала с первенства Минского района, Минской области. Были периоды, когда заканчивался год, после которого никто не знал, что будет дальше. Все это было связано с финансами. Пройдя через все перипетии, футбольный клуб «Ислочь» становился только сильнее и опытнее как в управленческом, так и в финансовом плане.

Наша семья стала больше (улыбается). Для нас это не проблема. Когда-то не было ДЮСШ, дублирующего состава, того же автобуса. Клуб постепенно развивается, растет. Если мы что-то планируем, то всегда под это дело найдем финансовую основу. Будет интереснее следить за нашим клубом, ведь он будет представлен везде: детские соревнования, женский чемпионат, мужская команда.

— На каком стадионе будет играть женская команда «Ислочь-РГУОР»?

Сергей Мельников: Команда будет проводить домашние матчи на стадионе БГПУ (улица Сенницкая, 55).



Сергей Мельников. Фото: Ангелина Занько, fcisloch.by

— В медийном пространстве «Ислочь» неплохо работает. Хотелось бы, чтобы это касалось и женской команды. Какие-то цели для себя намечали в этом плане?

Сергей Мельников: Лично я считаю, что одним из главных факторов повышения посещаемости является качественная игра команды и результат. Конечно, дополнительный антураж перед матчем и в перерыве необходим: различные активности, конкурсы, музыкальное сопровождение. Мы не оставим нашу женскую команду один на один со стадионом и соперником. Мы сделаем все, чтобы команда выступала в красивой атмосфере, а игроки ни в чем не нуждались. Все запросы будут удовлетворены.

— Почему о женской команде «Ислочь-РГУОР» мало кто знает? Будет ли эта проблема как-то решаться? Будут ли проводиться какие-то маркетинговые и рекламные мероприятия с командой? Я сегодня хотел найти информацию о следующем матче… Это было сложно.

Александр Голенчук (пресс-атташе): В первую очередь мы хотели провести пресс-конференцию, посвященную созданию женской команды. С этого дня информация будет появляться на официальном сайте, в социальных сетях, будет создан профиль команды в Instagram. В ближайшее время проведем презентацию игровой формы, сделаем фотосессию команды, во время сезона будут фотоотчеты с матчей. В общем, освещение команды будет на хорошем уровне.

— Не боитесь, что с появлением женской команды у клуба могут возникнуть проблемы с финансами?

Сергей Мельников: Перед тем, как мы беремся за какой-либо проект, мы все просчитываем. Конечно, в столь стремительно развивающем мире нельзя дать 100% гарантий. Предварительно рассчитав, мы увидели, что сможем развивать это направление в нашем клубе. Самый значимый вопрос — регулярная выплата заработной платы. Он будет решаться. Я бы не назвал бюджет женской команды каким-то запредельным. Мы знаем наши финансовые возможности, это нам по силам. Если мы заявили о создании женской команды в нашем клубе, значит, нужно сохранить это направление и его развивать.

— Эдуард Иванович, если можно, спрошу, как у тренера национальной сборной. Вы сказали, что «Ислочь-РГУОР» будет всегда перед глазами, также рядом «Зорка», «Минск». Получается, областные центры остаются без вашего внимания.

Эдуард Деменковец: Когда я был последние годы без клуба, тогда, возможно, было чуть больше времени посещать матчи. Сейчас, я считаю, ничего глобально не изменится. Даже проще будет, все на месте. Игры в туре разбиты на 2−3 дня. Мы сыграем в один день, а потом можно поехать на другой матч. Не вижу проблем. В любой день можно выехать в Могилев, Бобруйск, команды будут приезжать играть в Минск.

Если девушки проявляют себя каким-либо образом, они не остаются без внимания. У нас не так много команд и игроков, подходящих под национальную сборную. Только дайте знать, что где-то кто-то появился — сразу там будем и начнем пристально наблюдать за этим человеком. А так мы всех знаем: кто стучится в национальную сборную, а кто нет. К сожалению, не так много людей. Думаю, что после появления команды «Ислочь-РГУОР» другие клубы задумаются о развитии женского футбола.

— Матч за Суперкубок Беларуси пройдет в пятницу в 16.30. Почему такое странное время? Будет ли клуб как-то разбираться с этим?

Эдуард Деменковец: Получилась небольшая накладка матчей «Минска» по времени. Мужская команда играет на стадионе ФК «Минск» в 18.45, а женская команда играет на СОК «Олимпийский». Руководство этого клуба хотело посмотреть оба матча. Наверное, матч мужских команд не могли куда-то сдвинуть, а вот женский пришлось переносить. Может быть, я не прав, но я слышал такую версию.



Фото: Ангелина Занько, fcisloch.by

— Вчера на матч женской команды «Ювентуса» пришли 39 тысяч человек. Есть ощущение, что на Суперкубке посещаемость будет чуть-чуть меньше. Вопрос к «Ислочи». Как вы собираетесь улучшать посещаемость женского футбола?

Сергей Мельников: Женский футбол — это новый опыт для нас. Его нужно изучить. Во времена моей молодости мы все были на стадионе. В моем родном городе Столбцы проходили матчи дублирующих составов, мы ходили на эти игры. Сейчас немножко все изменилось. Нам нужно посмотреть на то, как будут проходить игры женского чемпионата, получить информацию, после чего принимать какие-то решения.

— В вашем составе играет 18-летняя Карина Ольховик, у которой в прошлом сезоне была запредельная результативность. Наверное, сейчас у нее будет сложный период в карьере. Не подхватит ли она «звездняк»? Как с этим будут бороться в команде?

Эдуард Деменковец: Если честно, я сам этого побаивался, но Карина молодец. Она повзрослела, серьезно прибавила, профессионально ко всему подходит. У нее нет никакого «звездняка». Все рекомендации слушает, на тренировке «пашет». Надеюсь, в этом году она покажет еще лучшую игру. В прошлом сезоне она забивала очень много, но также много моментов еще не реализовала. Есть над чем работать.

— Валерия, если можно, расскажите в трех пунктах: почему болельщики «Ислочи» и другие люди, которые смотрят мужской футбол, должны прийти на женский футбол?

Валерия Шахрай: Во-первых, я согласна, что время матча за Суперкубок — это рано. Во-вторых, согласна с тем, что все зависит от нас самих, и от того, как мы будем играть. Если будет игра «бей вперед — игра придет», то это никому не будет интересно. Мы приложим все усилия, чтобы болельщикам было на что посмотреть. Тогда, думаю, люди сами пойдут. Им будет интересно приходить не только за конкурсами, но и посмотреть на нас, что мы из себя представляем.

Сергей Мельников: Если говорить о наших болельщиках на домашних или выездных матчах, то можно заметить, что приходят люди семьями, с детьми. Я замечал на матчах очень много прекрасных девушек, женщин, которые активно болеют за наш клуб. Если прекрасная половина интересовалась новостями и результатами мужской команды, то и женская команда ее также привлечет. Возможно, это будет не сразу. Все будет зависеть от выступления.

— Валерия, ощущаете ли вы интерес к женскому футболу? Или в Беларуси с этим все плохо?

Валерия Шахрай: Я скажу правду. Не беру даже клубы. Посещаемость — это больная тема на самом деле. Например, играет национальная сборная на стадионе ФК «Минск». Если начало матча после 18.00, то хорошо, когда придут родственники и дети, которых попросят прийти. В Беларуси небольшая посещаемость футбольных матчей, а в женском футболе с этим вообще беда. Возможно, людям не настолько интересен женский футбол, или мы не такую интересную игру показываем, хотя мы стараемся, учимся.

Когда сборная выезжала на матч в Англию, девчонки потом приезжали домой и говорили: «Ух, ты. Даже когда мы ехали в автобусе, нам хлопали, поддерживали. Это было настолько круто!» На самом деле поддержка трибун очень многое дает. Когда тебе кажется, что сил уже нет, но тебя поддерживают на трибунах, ты про себя думаешь: «Да, тебе нужно бежать, несмотря на то, что уже нет сил». Поддержка очень важна.

Когда мы играли в Иране, там местные женщины были в платках, болели за своих на трибунах. Наши девушки, которые были на замене, тоже болели на трибунах, с флагом, пытались перекричать. Потом девчонки говорили, что было круто.

Было бы здорово, если бы посещаемость увеличилась. Не все мужские клубы берут в свою структуру женские команды. Я думаю, многим будет интересно посмотреть на то, как будет развиваться женская команда «Ислочь-РГУОР». Надеюсь, будет приходить больше людей на наши игры. Мы со своей стороны будем делать все, что можем.



Валерия Шахрай. Фото: Ангелина Занько, fcisloch.by