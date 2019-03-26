Новейший американский авианосец опять сломался

У новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78) возникли проблемы с атомной силовой установкой, сообщает портал The Drive. Неисправности возникли в турбогенераторах, которые приводятся в действие энергией пара, производимого реакторами.



Фото: navy.mil

В ходе испытаний выяснилось, что два главных турбогенератора нуждаются в непредвиденном капитальном ремонте.

Вкупе с прежними проблемами корабля — неполадками с электромагнитными катапультами, оружейными подъемниками и радарами — проблема с силовой установкой делает неясным срок, когда новейший авианосец достигнет оперативной готовности.

Авианосец USS Gerald R. Ford был спущен на воду в ноябре 2013 года. Водоизмещение авианосца — около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Осадка американского корабля составит около 12 метров.