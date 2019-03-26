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Это надо видеть! Киев внезапно засыпало снегом
В ночь на 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
Фотографиями и видео весеннего снегопада активно делятся жители украинской столицы в соцсетях.
По прогнозам местных синоптиков - 27 марта в Украине - последний холодный день перед весенним потеплением.
Заметим, что небольшой снежок выпал минувшей ночью и в Минске, но к утру расстаял.
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В ночь на 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
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