







Медиа-Полесья обратилась читательница Анастасия Луцкевич и рассказала следующее: В редакциюобратилась читательницаи рассказала следующее:





- В Давид-Городок периодически целыми группами приезжает молодежь из агрогородка Ольшаны и с помощью кулаков и словесных оскорблений утверждает своё физическое и моральное превосходство над местными сверстниками.





В минувшую субботу пострадали два парня, один из них – мой родной брат Валерий Потрубейко. У него сломана челюсть. Сейчас он находится в Пинской центральной больнице, ему сделали операцию.





Мы посетили Валерия в больничной палате и пообщались с ним. Разговаривать ему было сложно, сломанная нижняя челюсть плотно прижата к верхней и зафиксирована проволочной лигатурой. В таком положении она будет находиться целых три месяца. Всё это время питаться Валерию можно будет только жидкой пищей.





На вопрос, как всё произошло, он ответил: "Просто подошли и избили".





По словам Анастасии Луцкевич, её брат очень положительный парень. Не курит, спиртным не балуется, занимается спортом. Учится в Лунинце на каменщика-штукатура, скоро у него должна начаться производственная практика. Валерий хотел пройти ее по месту жительства и накануне приехал в Давид-Городок, чтобы подписать договор.





Вечером пошёл с одноклассником в парк пообщаться с друзьями. Туда же в очередной раз приехала группа молодежи из Ольшан. И беспричинно избила ребят. Сегодня пострадали они, завтра пострадают другие, и последствия могут быть более тяжкими, если эту порочную практику развлечения соседей на чужой территории не сломать.





- То, что произошло в парке - это не частный случай. Это серьёзная социальная проблема, на которую власти и силовые структуры должны обратить внимание, - считает Анастасия.





Расследованием произошедшего занимается Столинский районный отдел Следственного комитета. В ближайшие дни Медиа-Полесье надеется получить официальный комментарий.









Справка БП. Ольшаны - крупный по белорусским меркам (более 8 тысяч жителей) агрогородок в Столинском районе. Почти каждая семья в Ольшанах зарабатывает на жизнь выращиванием огурцов, за что агрогородок и получил неофициальный статус огуречной столицы.





Отметим, что большинство жителей агрогородка - не просто люди религиозные, а протестанты-пятидесятники, живущие, как известно, по строгим правилам, в том числе, полного отказа от алкоголя. Поэтому подобное поведение ольшанской молодежи выглядит как минимум странно и вызывает вопросы.