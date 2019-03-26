Школьникам Туркменистана приказали купить президентские книги









Азатлык в Ашхабаде: Об этом сообщает корреспондент Радиов Ашхабаде:





- На прошлой неделе в средних школах номер 12, 48, 50, 54 и 160 вызвали учащихся 10 и 11 классов, находящихся на весенних каникулах, в некоторых случаях звонили им по телефону, и поручили каждому из них купить по одной книге за авторством президента Бердымухамедова. Преподаватели также составили списки, в которых указано какой из учеников должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу.





26 марта корреспондент Азатлыка побеседовал с родителями старшеклассников. По его словам, ученикам было велено передать купленные ими книги в собственность школ для использования, на так называемых постоянных выставках президентских книг, которые теперь будут устанавливаться повсеместно в столичных учебных заведениях.









Корреспондент Азатлыка побеседовал с заведующими школ в столичных районах Чоганлы и Парахат и попросил рассказать о нововведении.





- С 1 мая во всех средних школах столицы будут открываться постоянные выставки всех книг президента. Эти выставки будут устанавливаться на видном для посетителей месте. А приобретение этих книг решили возложить на учеников. Руководителям школ дали соответствующие указания.





Каждая книга президента стоит в среднем 400 манатов. (Курс ЦБ Туркменистана 3.5 манатов - $1).





Как сообщает корреспондент Азатлыка, многие родители столичных школ, узнав от своих детей о новом требовании, обратились в администрацию школ.





- В прошлые пятницу и субботу большинство родителей, обратившихся к руководителям средних школ номер 12, 160 и 54 сказали, что 400 манатов это больше половины их зарплаты и если они потратятся на книгу им не на что будет жить. Тогда руководители школ пообещали им посоветовавшись найти решение. После этого они решили возложить приобретение одной книги президента на двоих учеников. Были составлены и переданы родителям новые списки с указанием того, какие книги должны будут куплены. Было поручено, чтобы книги были приобретены до 1 мая.





По словам руководителей школ, президентские книги должны быть приобретены и сданы школы до 1 мая.









Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с конца 2006 года. В течение 12 лет в его авторстве издано 54 книги.





Произведения главы государства с разнообразной тематикой издаются на туркменском и переводятся на иностранные языки.





По всей стране проходят читательские конференции по книгам президента, выдержки из которых цитируют в медиа публикациях, зачитывают по радио и телевидению.





В период правления предыдущего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова в школах и госучреждениях страны имелись специальные комнаты «Священная Рухнама», посвященные его произведению.





После прихода к власти Бердымухамедова в этих кабинетах, кроме «Рухнамы» начали размещать книги президента Бердымухамедова, постепенно "Рухнама" была изъята.