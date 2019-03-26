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Евровидение-2019 оказалось под угрозой срыва

27.03.2019 12:16 — Разное | Партизан  
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Обострение конфликта между Израилем и Палестиной может сорвать проведение песенного конкурса

Конкурс «Евровидение-2019» в этот году должен состояться в Тель-Авиве. Об этом пишет The Jerusalem Post. 
Напомним, в минувшую пятницу, израильские военные сообщили, что начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории палестинского приморского анклава в сторону Тель-Авива.

При этом принимающая сторона конкурса в Израиле — Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) — не имеет конкретного плана действий на случай угрозы во время проведения полуфиналов и финала конкурса. В компании это объяснили тем, что ракеты с территории Газы могут появиться в любое время, без предупреждения или ожидания.

В свою очередь официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) подчеркнули, что «охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение» и отметили, что продолжают внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле.


Стоит отметить, что за 63 года «Евровидение» не отменяли ни разу.

 
 
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Обострение конфликта между Израилем и Палестиной может сорвать проведение песенного конкурса
 
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