Евровидение-2019 оказалось под угрозой срыва

Конкурс «Евровидение-2019» в этот году должен состояться в Тель-Авиве. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Напомним, в минувшую пятницу, израильские военные сообщили, что начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории палестинского приморского анклава в сторону Тель-Авива.





При этом принимающая сторона конкурса в Израиле — Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) — не имеет конкретного плана действий на случай угрозы во время проведения полуфиналов и финала конкурса. В компании это объяснили тем, что ракеты с территории Газы могут появиться в любое время, без предупреждения или ожидания.





В свою очередь официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) подчеркнули, что «охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение» и отметили, что продолжают внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле.









Стоит отметить, что за 63 года «Евровидение» не отменяли ни разу.