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В Вильнюсе заочно осудили бывшего министра обороны СССР по делу о штурме телецентра в 1991 году
Вильнюсский окружной суд 27 марта огласил приговор по делу о штурме Вильнюсского телецентра 13 января 1991 года. Двух человек приговорили к срокам заочно, сообщает
Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности, бывший офицер КГБ Михаил Головатов — к 12 годам. Дмитрию Язову 94 года, Михаилу Головатову 69.
Генпрокуратура Литвы предлагала наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.
Ночью 13 января 1991 года при штурме советскими военными подразделениями Вильнюсской телебашни и здания Телерадиокомитета погибли 14 человек. Подозреваемыми по делу проходили 69 человек — граждане России, Украины и Беларуси. Среди них бывший заместитель министра обороны Беларуси генерал Владимир Усхопчик. Литовская прокуратура считала его причастным к гибели людей во время штурма телецентра. Усхопчик возглавлял тогда Вильнюсский гарнизон, а после этого был переведен на службу в Беларусь.
Литовская сторона несколько раз обращалась к Беларуси с просьбой о выдаче бывшего начальника Вильнюсского гарнизона, однако ей было отказано. Договорились только о допросе.
По делу о тех событиях Литва не раз хотела допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева, однако Россия отказывала.
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Вильнюсский окружной суд 27 марта огласил приговор по делу о штурме Вильнюсского телецентра 13 января 1991 года. Двух человек приговорили к срокам заочно,...
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