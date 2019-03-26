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II Европейские игры увидят болельщики на всех континентах
Предстоящие II Европейские игры в Минске увидят болельщики на всех континентах. Об этом рассказал журналистам в пресс-центре издательского дома «Беларусь сегодня» начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда,
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Предстоящие II Европейские игры в Минске увидят болельщики на всех континентах. Об этом рассказал журналистам в пресс-центре издательского дома «Беларусь...
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