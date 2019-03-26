Фуру, у которой лопнуло колесо, вынесло на встречку прямо в «ВАЗ». Погиб водитель легковушки

В ДТП в Бешенковичском районе погиб водитель ВАЗа: легковушка столкнулась с фурой. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщает СК.



Фото: СК

По предварительной информации, в фуре лопнуло колесо. Ее занесло на встречную полосу — и она врезалась в ВАЗ.

Водитель легкового авто погиб на месте.



Фото: СК