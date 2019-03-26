Полковник Базанов сменил Румаса на посту председателя Белорусской федерации футбола

Новым председателем Белорусской федерации футбола стал депутат Палаты представителей полковник Владимир Базанов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На этом посту он сменил премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, который руководил федерацией футбола с 2011 года.

Владимир Базанов родился 29 ноября 1957 года в д. Бардинское Бабаевского района Вологодской области (РСФСР). Окончил Коломенское высшее военное артиллерийское училище по специальности «командная тактическая артиллерия», Военную артиллерийскую академию имени М.И. Калинина по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая ракетных войск и артиллерии»; полковник.

Проходил военную службу в должностях командира взвода, командира батареи, начальника штаба дивизиона, командира дивизиона, начальника штаба бригады, командира артиллерийского полка, командира ракетной бригады, заместителя военного комиссара области, военного комиссара военного комиссариата Брестской области.

Является председателем областной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», членом совета и президиума областной общественной организации «Белая Русь».

Входит в депутацию Национального собрания Республики Беларусь в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, является членом Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

В 2010—2012 годах был председателем футбольного клуба «Динамо-Брест». В первом сезоне под его руководством динамовцы заняли 5-е место в чемпионате страны (Базанов пришел в клуб в середине года). В следующие два сезона брестчане боролись за выживание в высшей лиге и испытывали серьезные финансовые проблемы.