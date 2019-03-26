Один день весенних каникул на улице Партизанской в Несвиже

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Весело, активно и с пользой проходят весенние каникулы у школьников Несвижчины. Ребята оздоравливаются в лагерях с дневным пребыванием на базах школ, проходят репетиционное тестирование и участвуют в олимпиадах по учебным предметам. Каникулы сторонников здорового образа жизни, спортсменов и болельщиков насыщены турнирами по волейболу, стритболу, плаванию. Маленькие «звездочки» делятся своим творчеством в конкурсе «Созвездие талантов».

По традиции в рамках межведомственного взаимодействия с учащимися запланированы мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения и формированию безопасной жизнедеятельности.













































Одна из дворовых акций «Безопасные каникулы» прошла вчера, 26 марта, в Несвиже по улице Партизанской. Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, педагоги Центра детского творчества и волонтеры устроили для ребят и их родителей настоящие представления с ростовыми куклами, со спортивными состязаниями, уроками основ безопасности жизнедеятельности и, конечно, небольшим путешествием в профессию спасателя.

Организаторы дворовой акции радовали ребят призами: самые активные получали в подарок изображение боди-арт от молодого художника, самым метким и любознательным досталась наглядная продукция, подготовленная Несвижским РОЧС (яркие закладки, блокноты, наклейки) с противопожарной тематикой.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.