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Музыкальный театр «Непоседы» Слуцкого ЦДТ – победитель международного театрального конкурса
27.03.2019 — Разное | Слуцк Город
С 24 по 27 марта в Санкт-Петербурге проходил IV международный театральный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Театральный калейдоскоп». Более 40 коллективов участвовали в конкурсе.
Музыкальный театр "Непоседы» Слуцкого Центра детского творчества (руководитель Марина Семеновна Баскакова, аккомпаниатор Елена Владимировна Новик) получил высшую награду – Гран-при конкурса, диплом лауреата I степени в номинации «Театральное творчество. Мюзикл».
На конкурс образцовый коллектив представил сказку «Летучий корабль» по мотивам произведения А. Симонова.
Дипломом за артистизм отмечен учащийся образцового музыкального театра «Непоседы» Женя Тропашко в номинации «Театральное творчество. Мюзикл».
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С 24 по 27 марта в Санкт-Петербурге проходил IV международный театральный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Театральный калейдоскоп». Более 40 коллективов...
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