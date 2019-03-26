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Суд Слуцкого района вынес наказание по громкому «наркотическому» делу
27.03.2019 — Разное | Слуцк Город
26 марта в суде Слуцкого района был вынесен приговор по уголовному делу о распространении наркотиков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в суде Слуцкого района.
26-летнему фигуранту, согласно ч. 3 ст. 328 УК РБ («с целью сбыта» при отягчающих обстоятельствах), вынесено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Его друга осудили по 1-й части аналогичной «наркотической» статьи («без цели сбыта») Уголовного кодекса, и назначили ему наказание в виде 3 лет «химии» в исправительном учреждении открытого типа.
В конце июля 2018 года
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26 марта в суде Слуцкого района был вынесен приговор по уголовному делу о распространении наркотиков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в суде Слуцкого района.
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