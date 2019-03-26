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Суд Слуцкого района вынес наказание по громкому «наркотическому» делу

27.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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26 марта в суде Слуцкого района был вынесен приговор по уголовному делу о распространении наркотиков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в суде Слуцкого района.

26-летнему фигуранту, согласно ч. 3 ст. 328 УК РБ («с целью сбыта» при отягчающих обстоятельствах), вынесено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Его друга осудили по 1-й части аналогичной «наркотической» статьи («без цели сбыта») Уголовного кодекса, и назначили ему наказание в виде 3 лет «химии» в исправительном учреждении открытого типа.

  • По информации SlutskGorod, родственники и друзья осуждённого на 11 лет случчанина считают приговор чрезмерно жёстким и собираются оспаривать решение в вышестоящих инстанциях.

В конце июля 2018 года  сообщалось, что россиянка, проживавшая в Солигорском районе, наладила сбыт через своих знакомых амфетамина, гашиша и оксибутирата на территории Слуцкого и Солигорского районов. В ходе операции силовиков в ночь на 27 июля помимо неё были задержаны более десяти человек, в том числе оба парня, которым вчера было вынесено наказание.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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26 марта в суде Слуцкого района был вынесен приговор по уголовному делу о распространении наркотиков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в суде Слуцкого района.
 
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