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Кошка, потерявшаяся 8 лет назад, вернулась к хозяевам
27.03.2019 12:30 — Разное | Аргументы и факты
Кошка Снупси была любимицей семьи Фин из норвежского города Сандефьорд. Восемь лет назад Снупси пропала, хозяева пытались найти животное, но безуспешно. Через некоторое время семья переехала жить в другой город.
Прошлым летом жительница Сандефьорда нашла Снупси. Какое-то время она подкармливала истощенную кошку, а после обратилась в приют для бездомных животных.
Сотрудники приюта рассказали, что большинство домашних питомцев имеют чип с контактной информацией о своих владельцах. Данные чипа Снупси были устаревшими, поэтому пришлось обзванивать людей по всей стране со схожими данными, чтобы найти настоящих хозяев кошки.
Известие о том, что Снупси нашлась, стало неожиданностью для семьи Фин. Когда они приехали в приют за своей любимицей, Снупси спряталась под стул и первое время не хотела выходить. Однако в итоге животное удалось "уговорить".
Сейчас кошка живет у своей прежней семьи и постепенно привыкает к новым условиям.
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В Норвегии сотрудники приюта для животных нашли хозяев кошки, потерявшейся 8 лет назад, сообщает норвежский телеканал NRK.
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