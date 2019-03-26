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Кошка, потерявшаяся 8 лет назад, вернулась к хозяевам

27.03.2019 12:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Кошка, потерявшаяся 8 лет назад, вернулась к хозяевам
Фото из открытых источников

Кошка Снупси была любимицей семьи Фин из норвежского города Сандефьорд. Восемь лет назад Снупси пропала, хозяева пытались найти животное, но безуспешно. Через некоторое время семья переехала жить в другой город.

Прошлым летом жительница Сандефьорда нашла Снупси. Какое-то время она подкармливала истощенную кошку, а после обратилась в приют для бездомных животных.

Сотрудники приюта рассказали, что большинство домашних питомцев имеют чип с контактной информацией о своих владельцах. Данные чипа Снупси были устаревшими, поэтому пришлось обзванивать людей по всей стране со схожими данными, чтобы найти настоящих хозяев кошки.

Известие о том, что Снупси нашлась, стало неожиданностью для семьи Фин. Когда они приехали в приют за своей любимицей, Снупси спряталась под стул и первое время не хотела выходить. Однако в итоге животное удалось "уговорить".

Сейчас кошка живет у своей прежней семьи и постепенно привыкает к новым условиям.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В Норвегии сотрудники приюта для животных нашли хозяев кошки, потерявшейся 8 лет назад, сообщает норвежский телеканал NRK.
 
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