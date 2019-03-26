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Ограничители скорости автомобилей в ЕС станут обязательными с 2022 года

27.03.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Технологии ограничения скорости, по всей видимости, с 2022 года станут обязательными для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе. Европейская комиссия предварительно приняла соответствующие нормы.


Фото: Gellinger, pixabay.com

Сторонники этих мер говорят, что они могут спасти тысячи жизней. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

Благотворительная организация Brake назвала одобрение новых норм ЕС историческим событием и призвала Британию ввести такие же меры после «брексита», но транспортное ведомство Соединенного Королевства ответило, что «немного скорости» все же полезно при обгоне или выезде на автомагистраль.

По новым правилам европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой «умной» коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

«Каждый год на наших дорогах гибнет до 25 тысяч человек. Причина абсолютного большинства этих происшествий — человеческий фактор», — заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска.

«Это исторический день для безопасности на дорогах. Эти меры приведут к самому большому прорыву в этой области в нынешнем веке», — сказал представитель организации Джошуа Харрис.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен — например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным «черному ящику» в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет «слепых зон».

«Правая нога водителя»

К 2038 году количество серьезных травм при ДТП должно уменьшиться на 140 тысяч. Европейское агентство по транспортной безопасности одобряет эти планы.

Однако окончательно принять нормы смогут только через несколько месяцев.

Глава британского автомобильного ведомства Эдмунд Кинг, комментируя новость, согласился, что новые технологии могут спасти жизни, и добавил, что автономные системы экстренного торможения уже успели себя зарекомендовать.

«Если говорить об умной адаптации скорости, то все не так ясно. Лучший ограничитель скорости — правая нога водителя», — говорит он.

«Правильная скорость зачастую ниже установленного предела, например, когда вы едете мимо школы или неподалеку дети. Но с системой ограничения появляется соблазн ехать на пределе дозволенного», — говорит он.

 
Теги: Новости
 
 
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Сторонники этих мер говорят, что они могут спасти тысячи жизней. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.
 
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