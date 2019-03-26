Пикап Mitsubishi L200 может получить экстремальную версию для езды по тяжелому бездорожью

Рыночный сегмент пикапов для уверенного передвижения по пересеченной местности еще не так давно занимали разве что тюнинг-ателье, но теперь в гонку вооружений по «прокачке» грузовичков включаются и крупнейшие автопроизводители . На открывшемся 26 марта 40-м международном автосалоне в Бангкоке свою концепцию экстремального пикапа представила Mitsubishi.





Это шоу-кар под названием Triton Absolute — по сути, специальная версия пикапа, который у нас известен как L200, а минувшей осенью был модернизирован. От гражданской версии концепт отличается усиленной рамой, защитными пластинами спереди и сзади, расширенной колеей, увеличенными ходами подвесок и подросшим на 50 мм дорожным просветом.





Снаружи Triton Absolute несложно узнать по изготовленным из карбона расширителям колесных арок, зачерненной решетке радиатора, декоративным накладкам и дополнительному светодиодному освещению на крыше. Внедорожные покрышки Falken Wildpeak — размерности 285/65 R18. Поскольку пикап заявлен в статусе концепта, о доработках по части техники ничего не сообщается.





Компания пока не называет точной даты появления такого пикапа на рынке. Но если реакция публики окажется положительной, то подобная версия L200, которая может составить конкуренцию Ford Ranger Raptor , возможно, появится в гамме пикапа — и, похоже, произойдет это не раньше 2020 года.