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Пикап Mitsubishi L200 может получить экстремальную версию для езды по тяжелому бездорожью
Рыночный сегмент пикапов для уверенного передвижения по пересеченной местности еще не так давно занимали разве что тюнинг-ателье, но теперь в гонку вооружений по «прокачке» грузовичков включаются и
Это шоу-кар под названием Triton Absolute — по сути, специальная версия пикапа, который у нас известен как L200, а
Снаружи Triton Absolute несложно узнать по изготовленным из карбона расширителям колесных арок, зачерненной решетке радиатора, декоративным накладкам и дополнительному светодиодному освещению на крыше. Внедорожные покрышки Falken Wildpeak — размерности 285/65 R18. Поскольку пикап заявлен в статусе концепта, о доработках по части техники ничего не сообщается.
Компания пока не называет точной даты появления такого пикапа на рынке. Но если реакция публики окажется положительной, то подобная версия L200, которая может составить конкуренцию
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На открывшемся 26 марта 40-м международном автосалоне в Бангкоке Mitsubishi представила свое видение экстремального пикапа на базе Triton/L200.
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