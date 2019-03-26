Такого никто не ожидал. Хоррор «Мы» взорвал американский прокат и обзавелся фанатами

Картина «Мы», которая уже завтра появится и в минских кинотеатрах, за первую неделю проката в Америке собрала 70 миллионов долларов. По всей видимости, пометка «От оскароносного режиссера „Прочь“» сработала как прекрасный триггер пойти в кино.

Новый фильм Джордана Пила взорвал американский бокс-офис: ему прочили результат в 40 миллионов долларов, а он заработал, считайте, вдвое больше. И это третий результат в истории для жанра ужасов после сиквелов «Оно» и «Хеллоуин», но имейте в виду, что то были франшизы, а «Мы» — фильм по оригинальному сценарию, а не какому-нибудь бестселлеру. Как пишет «Кинопоиск», у ленты есть еще одно крышесносное достижение: ни один оригинальный сюжет не заработал столько за первый уик-энд со времен «Аватара» — у того было 77 миллионов.

Жанр новой картины «Мы» описывают как смесь триллера, экшен и социального хоррора — судите по трейлеру сами. Гейб и Аделаида Уилсон вместе с детьми приезжают в пляжный домик, чтобы отдохнуть с друзьями. Неожиданно к ним приходят посетители, выглядящие в точности как они.

Некоторые американцы уже оценили премьеру. Посмотрите это фанатское видео — захочется танцевать.